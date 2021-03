Regionalbus Leipzig: Fahrpläne über Ostern bleiben bestehen

Landkreis Leipzig

Entgegen der Mitteilung vom Mittwoch stellt die Regionalbus Leipzig GmbH ihre Fahrpläne über Ostern nun doch nicht um. Somit verkehren die Busse im Landkreis Leipzig am Gründonnerstag, 1. April, und am Karsamstag, 3. April, nach den jeweils regulären Fahrplänen, teilt das Unternehmen mit. Aufgrund der vorgelagerten Ferien im Freistaat Sachsen wird daher am 1. April der Ferienfahrplan und am 3. April der Samstagsfahrplan angewendet. An den Osterfeiertagen fahren die Busse nach dem Sonn- und Feiertagsfahrplan.

Das Verwerfen der Fahrplananpassung sei notwendig geworden, da die ursprünglich geplante Osterruhe durch die Bundesregierung am 24. März wieder aufgehoben wurde und damit an diesen Tagen von einem tagesüblichen Fahrgastaufkommen auszugehen sei, so das Unternehmen.

Die Fahrpläne sind unter anderem auf der Internetseite des Verkehrsunternehmens unter www.regionalbusleipzig.de veröffentlicht.

Von sp