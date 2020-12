Regionalexpress: Doppel-Triebwagen in Reserve

Geithain/Bad Lausick

Seit einem knappen Jahr verstärken zwei gekoppelte Triebfahrzeuge vom Typ Alstom Coradia Lint 41 den Verkehr auf der Regionalexpress-Linie Leipzig – Bad Lausick – Geithain – Chemnitz. Sie kommen allerdings nur dann zum Einsatz, wenn es bei den regulär verkehrenden blau-gelb-silbernen Zügen der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) zu Ausfällen und Engpässen kommt. Das beschloss der Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL) schon vor Jahresfrist – nicht öffentlich, da es laut Verband zum Zeitpunkt der Entscheidung um ein Geschäftsgeheimnis gegangen sei. Erst vor wenigen Tagen machte das Gremium den Beschluss auf seiner Verbandsversammlung publik.

Reserve-Zug sorgt für mehr Fahrplan-Treue

„Durch diesen Einsatz konnte die Zahl der Zugausfälle deutlich gesenkt werden, was sich darin zeigt, dass die Zahl der Ausfälle im ersten Halbjahr 2020 tendenziell zurückgegangen ist“, sagt ZVNL-Geschäftsführer Oliver Mietzsch auf LVZ-Nachfrage. Zudem sei das Gespann – im Gegensatz zu den sonst rollenden, viel kritisierten Garnituren aus in die Jahre gekommenen Reisezugwagen – durchgängig klimatisiert und barrierefrei. Die Kosten trügen die Aufgabenträger im Verhältnis ihrer jeweiligen Anteile an der Leistungserbringung in Zugkilometern, also der ZVNL und der Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen (ZVMS). Der Verstärker soll bis Ende 2023 in Reserve bleiben. Dann endet der Vertrag mit der MRB ohnehin. Die Verbindung zwischen beiden Großstädten wird dann neu ausgeschrieben. Zudem steht in den Jahren 2027 und 2028 der Ausbau der Trasse durch die Deutsche Bahn AG für den Fernverkehr an.

Ausschreibung für Zeit ab 2023 beginnt bald

„Es wird zum Dezember 2023 ausgeschrieben. Das Prozedere beginnt zeitnah“, sagt Mietzsch. Die künftig auf der Strecke zum Einsatz kommenden Batterie-elektrischen Fahrzeuge existierten bereits beziehungsweise würden beschafft und befänden sich im Eigentum des ZVMS. Dem Unternehmen, das die Ausschreibung gewinne und den Zuschlag erhalte, würden diese Züge dann zur Verfügung gestellt. Auf diese Weise könne „die ansonsten bei Ausschreibungen erforderliche bis zu 44 Monate dauernde Vorbereitungszeit verkürzt werden“. Diese Züge erlauben das Fahren mit Strom noch vor der Elektrifizierung der Strecke 2027/28.

