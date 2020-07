Regionalplan: Elstertrebnitz sagt doch Nein zu Windkraftanlagen

Elstertrebnitz

Die Realität hat die Hoffnungen in Elstertrebnitz eingeholt. Sie lässt den Wind erneut aus einer anderen Richtung wehen. Die Gemeinde lehnt nun doch wieder Windkraftanlagen auf ihren Gemarkungen im Tagebau Profen ab. Dafür sorgten nicht nur neun Einwohner mit ihren abschlägigen Meinungen, sagt Bürgermeister David Zühlke ( CDU). Vielmehr habe ein Gespräch mit dem erwarteten Investor das Desinteresse an einem solchen Projekt gezeigt. Zuletzt hatte die Kommune mit einer Zustimmung geliebäugelt, um möglichst einen Nutzen aus dem Bau der Windräder ziehen zu können. Doch diese Erwartung hat sich inzwischen zerschlagen. Zumindest für die nächsten Jahre.

Plan: Fünf Windräder auf 33 Hektar im Tagebau

Es geht um die Neufassung des Regionalplans für den Großraum Leipzig, der Grundzüge für die Entwicklung von Infrastruktur, Besiedlung, Ökologie und Wirtschaft in Westsachsen festschreibt. Dabei werden auch sogenannte Vorrang- und Eignungsgebiete (VEG) benannt. Nach Änderungen ist das hinter der Bahnlinie liegende VEG Elstertrebnitz 33 Hektar groß und kann bis zu fünf Windräder aufnehmen.

Gemeinde schwenkt von „Nein“ zu „eher Ja“

Nach einer ersten negativen Stellungnahme der Gemeinde 2018 deutete der Bürgermeister in der jüngsten Ratssitzung Mitte Juni an, den Widerstand aufzugeben. Der Einfluss wäre gering, dann bliebe nur der teure Klageweg. Bessere wäre es, sich mit dem „Vorhabenträger“, also dem Investor, frühzeitig zu verständigen – und das Bestmögliche für die Bürger herauszuholen. Zühlke hoffte auf eine Einigung in der Richtung des Vorschlags von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ( CDU): eine Zahlung des Betreibers an die Kommune von rund 20 000 Euro pro Jahr und Anlage.

Ablehnung von Bürger – Elstertrebnitz schließt sich an

Allerdings meldete sich bis zum Termin der neuerlichen Stellungnahme kein Interessent. „Aber neun Bürger haben der Gemeinde persönlich im Amt oder schriftlich ihre ablehnenden Auffassungen zukommen lassen“, so der Bürgermeister. Dabei gehe es um Lärmbeeinträchtigungen, Sichtprobleme, Vogelschlag und zu geringen Abstand zur nächsten Wohnbebauung sowie Zweifel am Nutzen. „Und wie die Gemeindeverwaltung selbst haben die Einwohner Schwierigkeiten mit der Verfahrensweise generell: Wie soll eine ordentliche Stellungnahme abgegeben werden, wenn wesentliche Informationen fehlen über genaue Standorte, Größen und mehr“, sagt Zühlke. Die Konsequenz: Die Kommune spricht sich gegen das VEG Elstertrebnitz aus.

Möglicher Investor Mibrag ohne Interesse

Erst nach dem Absenden des Schreibens an den Regionalen Planungsverband Leipzig-Westsachsen kam es zum Gespräch mit Vertretern von Tagebau-Betreiber Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft. Die Mibrag ist Eigentümer des Bodens im Vorranggebiet. Zwar beschäftigt sie (beziehungsweise Tochterfirmen) sich auch seit Jahren mit erneuerbaren Energien. „Doch derzeit gibt es kein Interesse bei uns Windkraftanlagen zu errichten“, fasst Bürgermeister Zühlke die Unterredung zusammen. „ Elstertrebnitz steht aktuell nicht zur Debatte.“ Zumal ja die Fläche im Tagebau noch gar nicht verfüllt sei.

Neben den Anpassungen zum Kohleausstiegsgesetz verfolge das Unternehmen andere Projekte. „Mit höchstens fünf Anlagen ist unsere Fläche momentan zu klein“, so der Gemeindechef. „Was mal in zehn Jahren ist, weiß aber keiner.“ Die Mibrag-Vertreter haben aber zugesagt, die Gemeinde und ihre Bürger frühzeitig zu beteiligen, wenn sich etwas ändern sollte.

Von Olaf Krenz