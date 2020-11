Regis-Breitingen: Abbiegen in Karl-Liebknecht-Straße doch gewollt

Regis-Breitingen

Die Einfahrt in die Karl-Liebknecht-Straße von Regis-Breitingen sollte gar nicht verhindert werden. Das hat Bürgermeister Jörg Zetzsche (Freie Wähler) klargestellt. Die Fahrbahnmarkierungen auf der Forststraße entsprechen genau den Absprachen mit der beauftragten Firma Schönlein Verkehrstechnik. Es sei kein Fehler passiert. Neben der durchgezogenen weißen Linie sind beiderseits gestrichelte, die das Überfahren laut Straßenverkehrsordnung ermöglichen.

Markierung zum Stoppen und gegen Kurve schneiden

Ursprünglich war das Abbiegen beziehungsweise die Geradeausfahrt von der Schiller- in die Liebknecht-Straße als gefährlich benannt worden, weil an der Einmündung ein Grundstück mit Hecke die Sicht in die vorfahrtsberechtigte Forststraße versperrt. Nach dem ersten Lösungsansatz Einbahnstraße – keine Einfahrt in die Liebknecht-Straße – ist die neue Markierung gewählt worden. Sie „soll für die Abbiegenden zur Orientierung dienen, wie weit sie vorfahren dürfen zum Schauen, und soll die anderen, die aus Richtung Pflegeheim kommen, abhalten, die Kurve zu schneiden“, teilt der Bürgermeister mit.

