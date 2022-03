Regis-Breitingen

Das Schicksal der Oberschule Regis-Breitingen bewegt in der Stadt wieder einmal die Menschen. Vor Jahren waren viele auf die Straße gegangen, um für den Erhalt der Schule zu kämpfen, die die Bildungsbehörden auf die Abschlussliste gesetzt hatten, weil es angeblich zu wenige Kinder gab. Jetzt ist bei zahlreichen Einwohnern der Pleißestadt erneut das Gefühl verbreitet, man wolle ihnen die Schule wegnehmen.

Die Situation ist eine andere als damals: Es gibt nicht zu wenige, sondern eher zu viele Schüler. Die Schule ist stark sanierungsbedürftig, die Stadt hat für nachhaltige Verbesserungen aber nicht das nötige Geld. Und es gibt das Angebot, drei bis vier Kilometer vom jetzigen Standort entfernt eine neue, moderne Oberschule zu bauen.

Die würde aber in Deutzen stehen und der Gemeinde Neukieritzsch gehören. Und das ist für die meisten der rund 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einer von der Stadtverwaltung angesetzten Einwohnerversammlung in der Sporthalle am Stadion keine Lösung. Redebeiträge und Beifallsbekundungen zeigten deutlich: Trotz aller Unwägbarkeiten soll die Oberschule in der Stadt bleiben.

„Die Schule gehört in die Stadt“

Es waren honorige Bürger der Kommune, die sich darin einige waren, dass es gilt, jene neunköpfige Mehrheit des Stadtrates zu unterstützen, die im Januar gegen die Abgabe der Schulträgerschaft an Neukieritzsch gestimmt hatte. Horst Auerswald ergriff als einer der Ersten das Wort.

Gefühlt jeder Dritte im Saal hatte irgendwann bei dem einstigen Lehrer Mathematik oder Sport gehabt. Fast komödiantisch ließ er die jahrelange vom Freistaat aufgezwungene Vernachlässigung des Gebäudes und die Ereignisse seit dem Januar-Beschluss Revue passieren. Um zu dem Schluss zu kommen: „Die Schule gehört in die Stadt.“

Das findet auch Steffen Dorer, ein vielseitig für die Kommune engagierter Ruheständler. Er rechnete vor, dass bis zur Fertigstellung eines Neubaus in Deutzen bis zu sechs Jahre vergehen würden. Zeit, in der Regis-Breitingen die eigene Schule weiter betreiben müsste. „Und wenn wir nichts machen, bleibt es so lange bei den Schäden.“ Baut Neukieritzsch die moderne Schule und behält Regis das alte Haus, das womöglich noch unter Denkmalschutz ist, so fürchtet Dorer, „steht irgendwann Ortsteil auf unseren Ortseingangsschildern“.

Warnungen von Schulleiterin aus Kitzscher

Auerswald und Dorer scheinen den in jüngster Zeit von der „Neubau-durch-Neukieritzsch-Fraktion“ geäußerten Vorwurf zu bestätigen, es seien vor allem die Älteren, die für das Behalten der Bildungseinrichtung eintreten. Doch es meldete sich auch ein junger Vater, der die Schule für seinen Sohn unbedingt im Ort behalten will. Und es sprach Anne Katzbach, jüngste Stadträtin (Die Linke) in Regis und Lehrerin „an einer Schule“, wie sie sagte, „die während des Betriebes saniert wurde. Es war kompliziert, aber es ging“.

Bürgermeister Jörg Zetzsche (Freie Wähler), der den Kindern nicht zumuten will, jahrelang in einer Baustelle zu lernen, hatte gleich zu Beginn der Veranstaltung Dagmar Schulz sprechen lassen. Die Leiterin der Oberschule Kitzscher erzählte von ihren Erfahrungen mit einer energetischen Sanierung bei laufendem Schulbetrieb. „Das sollte man sich gut überlegen, wenn man eine Alternative hat“, fasste sie ihren Vortrag zusammen.

Die Warnung zog bei den meisten offenbar nicht. Eher im Gegenteil. Schulz hatte nämlich auch über dringend notwendige Absprachen zwischen Bauherr (Stadt) und Schule vor und während des Baus gesprochen. Was Werner Heiche, FDP-Stadtrat und stellvertretender Bürgermeister, dankbar aufgriff: „Das ist Anspruch für die Stadt, es besser zu machen.“

Geld reicht für Sanierungs-Notprogramm

Die hat allerdings nicht viele Möglichkeiten. Für eine energetische Sanierung – die in Kitzscher drei Jahre gedauert hat und mit der die Schule noch längst nicht fertig saniert ist – hat die Kämmerin nicht genug eigenes Geld in der Stadtkasse, um Fördermittel beantragen zu können. Für einen Neubau erst recht nicht.

Was möglich wäre über drei Jahre gestreckt, rechnete Kämmerin Kathrin Krüger vor: die Elektrik ertüchtigen, eine geforderte Rettungstreppe anbauen, Vernässungsschäden im Keller beseitigen, ein paar Malerarbeiten in Folge der Elektroarbeiten und die Planungskosten. Dafür würde das Geld nach heutigen Baupreisen reichen. „Wir müssen aber auch das Dach machen, Fenster erneuern und haben den Denkmalschutz auf dem Haus“, fügte sie hinzu.

Und für vieles andere in der Kommune wäre dann kein Geld mehr da, zählten Krüger und der Bürgermeister auf: für den Kindergarten, der zu klein wird, die Grundschule, die schon wieder zu klein ist, für Baustellen wie den alten Gasthof in Ramsdorf. Zetzsche warnte eindringlich vor den Folgen, die es hätte, wenn über Jahre alles Geld in die Schule gesteckt werden müsste.

Schülerzahlen steigen

Doch solche Fakten, das zeigte der Abend, haben in dem emotionalen Thema Oberschule für viele Menschen wenig Gewicht. Vorschläge gab es dennoch. Einer kam vom pensionierten Lehrer Auerswald: „Nehmen Sie drei bis fünf Jahre keine Schüler aus Neukieritzsch auf. Dann haben Sie Platz zum Sanieren!“

Dorer hatte ebenfalls eine Idee: Neukieritzsch müsste doch auch ohne die Schulträgerschaft von Regis-Breitingen Fördermittel für einen eigenen Schulneubau beantragen können. Was nicht ganz abwegig erschien im Zusammenhang mit Zahlen aus dem aktuellen Schulnetzplan, die Landrat Henry Graichen (CDU) präsentierte.

Zwei Schulen statt einer

Demnach wird die Oberschule Regis-Breitingen, an der jetzt rund 290 Schülerinnen und Schüler aus Regis, Neukieritzsch und Borna in zwei Klassen je Jahrgang lernen, spätestens im Schuljahr 2027/2028 drei 5. Klassen einschulen müssen. Warum also nicht, so der Gedankenanstoß des Kreischefs, eine zweizügige Oberschule für Neukieritzsch und eine einzügige in Regis? Das Schulgesetz lasse das im ländlichen Raum zu.

Ein weiterer Gedankenanstoß kam von Stadtrat Karsten Jockisch (CDU). Der sprach den zwar nicht konkret aus, erinnerte aber deutlich daran, dass Regis-Breitingen und Neukieritzsch einst mit einer Kooperation in Richtung eines Zusammenschlusses aufgebrochen waren. „Wenn man nun eins und eins zusammenzählt...“, sagte Jockisch.

Der offensichtlich die Chance sieht, in einer Gesamtgemeinde die Schule in Regis erhalten zu können, für die allein das Geld nicht reicht. Das wäre freilich Stoff für die nächste hoch emotionale Debatte in der Pleißestadt.

