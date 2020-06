Regis-Breitingen: Brandschutz-Mängel an der Oberschule

Regis-Breitingen

Der Umgang mit dem Gebäudekomplex der Oberschule Regis-Breitingen ist eine verzwickte Kiste. Die Stadt strebt seit Jahren eine Sanierung, inzwischen gar einen Neubau an. Dennoch kann sie das aktuelle Domizil für gut 270 Fünft- bis Zehntklässler nicht zur Gänze ohne Beachtung lassen. Und so ist jetzt die Beseitigung von Mängeln in Angriff genommen worden, die bei einer Brandverhütungsschau aufgelistet worden waren. „Wegen der Probleme hat aber zu keiner Zeit eine Gefahr für Schüler, Lehrer und technische Kräfte bestanden“, stellt Bürgermeister Jörg Zetzsche (Freie Wähler) klar.

Brandverhütungsschau : Keine defekte Elektrik

Die Kontrolle war bereits im März 2019 vorgenommen worden. „Seitdem ist aber nicht allzu viel passiert“, sagt der Stadtchef, der ein Jahr später ins Amt rückte, vor den Abgeordneten des Technischen Ausschusses. Dabei habe sicherlich die knifflige Situation um die Bildungseinrichtung eine Rolle gespielt. Zumal es bei den meisten der angemahnten Missstände um Kleinigkeiten geht. „Wir haben es hier nicht mit einer defekten Elektrik und nicht mit Schadstoffen oder Ähnlichem zu tun“, so Zetzsche. „Es geht nicht um Sachen, die einen Brand auslösen können. Sondern um Dinge, die bei einem Brandfall Schwierigkeiten bringen könnten.“

Mängel vor allem bei Kleinigkeiten

Er habe sich mit Stadtwehrleiter Mario Ruß und Ordnungsamtsmitarbeiterin Annett Schmidt anhand der Liste mit den 16 Mängeln vor Ort umgesehen. Unter anderem habe eine Glasvitrine etwas im Weg gestanden, die nun verrückt wurde. Brandmelder hatten die „falsche“ Farbe, was mit Klebefolie beseitigt wurde. Und die Nachleuchtungszeit der Fluchtbeschilderung erreiche nach dem Einsatz eines Elektrikers auch wieder die geforderten 30 Minuten. Inzwischen sei die Hälfte der Probleme abgearbeitet.

Neuer Anlauf für Oberschul-Projekt Es war in den letzten Monaten wenig zu hören vom als dringend bezeichneten Projekt Sanierung/Neubau Oberschule Regis-Breitingen. Auch wegen der Kommunal- und Bürgermeisterwahlen. Der neue Stadtchef Jörg Zetzsche (Freie Wähler) nimmt neuen Anlauf. Er will mit den Kollegen in Borna und Neukieritzsch als mögliche Partner, mit dem Landratsamt und dem Ministerium sprechen. Wegen Corona wurden Termine verschoben.

Prioritätenliste für Spezialtüren

Für den anderen Teil, der mit etwas mehr Kosten verbunden ist, kann sich der Bürgermeister angesichts der Regiser Haushalts-Engpässe eine Prioritätenliste vorstellen, die dann Stück für Stück umgesetzt wird. Unter anderem soll die Tür zum Serverraum nicht nur dichtschließend, sondern feuerhemmend sein. Und zwischen Turnhalle und Speisesaal sei eine Brandschutztür erforderlich. Auf die Termin-Frage von Andreas Schwarz (Bürger für Hagenest, Ramsdorf, Wildenhain) antwortet Zetzsche, dass der Sachverständige sich schon gefreut hat, dass nach langer Zeit mal etwas passiert. Dennoch solle das nicht weiter auf die lange Bank geschoben werden.

Unterstützung von langjährigen Feuerwehrleuten

Karsten Jockisch ( CDU), viele Jahre Regiser Stadtwehrleiter und beruflich in der Gemeinde Neukieritzsch für den Brandschutz zuständig, sagt seine Unterstützung zu. Ausnahmsweise als Vertreter im Technischen Ausschuss dabei, kennt er die Liste noch nicht. „Auf jeden Fall sollten wir mit den günstigsten Sachen beginnen.“

Der Bürgermeister kündigt eine weitere Begehung der Schule mit der Feuerwehr an. „Wir bleiben dran.“ Schließlich solle nicht mal eine Idee einer Schulschließung aus Brandschutzgründen aufkommen.

Von Olaf Krenz