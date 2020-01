Regis-Breitingen: Bürgermeister Lenk will im Amt bleiben

Regis-Breitingen

Für Wolfram Lenk war es letztlich keine Frage: „Natürlich trete ich zur Wiederwahl an“, sagt der Bürgermeister von Regis-Breitingen. „Es gibt genügend Sachen, die ich angefangen habe und gern fortsetzen würde.“ Am 19. Januar stellt sich das Mitglied der Partei Die Linke mit zwei Konkurrenten – Karsten Jockisch (51, CDU) und Jörg Zetzsche (54, Freie Wähler) – dem Votum der Wähler.

Schule, Ausbildung und Job in Regis

Wolfram Lenk ist kurz vorm Jahreswechsel 56 Jahre geworden, er ist ledig und ohne Kind. „Aber ich habe vier Geschwister“, sodass er ein intensives Familienleben kennt. Von Beginn an ist er in Regis-Breitingen zu Hause. Nach der damaligen Polytechnischen Oberschule „ Hermann Matern“ (heute Oberschule Regis-Breitingen) lernte er Instandhaltungsmechaniker, ehe er zum Studium nach Halle und Moskau ging. Als Wirtschaftsinformatiker und Diplomökonom arbeitete er daheim in der Zentralwerkstatt (Teil des Kombinats Anlagenbau Braunkohle). 1992 wurde er EDV- und Unternehmensberater, dann Geschäftsführer eines solchen Unternehmens hier.

Stadtrat Lenk wird im zweiten Anlauf Bürgermeister

Lokalpolitisch wirkt Lenk im Ehrenamt seit 1990 als Stadtrat und seit 2008 als Kreisrat. Er trat 2006 bereits einmal zur Bürgermeisterwahl an und wurde Dritter. Gegen Sieger Thomas Kratzsch ( CDU) behielt er aber im nächsten Anlauf die Oberhand. „Etwas überraschend, aber nicht ganz knapp“, sagt er; mit 58,5 zu 41,5 Prozent der Stimmen. Die Position an der Stadtspitze als hauptamtlicher Wahlbeamter übernahm Lenk am 2. April 2013. „Es war und ist eine schwierige Aufgabe, aber ich mache es gern, es macht mir Spaß.“ Anstrengend waren vor allem die Auflösung der Verwaltungsgemeinschaft mit Deutzen und die damit verbundene Umstrukturierung im Rathaus, weil vier Mitarbeiter weggehen mussten.

Kita als größtes Bauprojekt der Amtszeit

Große Probleme bereitet immer wieder das Suchen und Finden von Fördermitteln, ohne die kaum noch ein Projekt auskomme. Als „wohl einziges großes Bauvorhaben ist die Kindertagesstätte vollständig in meine Amtszeit gefallen“, so Lenk. Ende 2017 eröffnet, ist sie „teilweise schon wieder voll. Doch wir konnten sie mangels Zuschüssen gar nicht größer bauen“. Die Tartanbahn im Stadion sei gut gelungen. Andere Leader-Projekte wie das Planschbecken im Bad und der Anbau an die Grundschule sind nach Rückschlägen noch nicht so weit.

Top-Thema nach der angestrebten Wiederwahl

Für das wichtigste Thema der nächsten Zeit hält Lenk die Sicherung der Oberschule. Wofür ein Neubau auf dem „Campus“ nahe der Kita und der Grundschule die günstigste Lösung wäre. Doch sind, so Lenk, 60 Prozent kein akzeptabler Fördersatz dafür. Es müsse also eine Co-Finanzierung mit Partnern gefunden werden.

Vom Abriss des bisherigen, sanierungsbedürftigen Gebäudes geht er nicht aus: „Ich denke an eine Nutzung als Haus der Generationen, als Vereinshaus.“ Dafür müsste zwar etwas Geld reingesteckt werden, etwa für neue Fenster. Doch sind die Anforderungen viel geringer als für eine Schule. „Da könnte uns vielleicht das Braunkohle-Strukturprogramm helfen.“

LVZ-Wahlforum am 8. Januar Bei der Bürgermeisterwahl am 19. Januar können sich die Bürger der Stadt Regis-Breitingen zwischen drei Kandidaten entscheiden. Die Leipziger Volkszeitung lädt für die Vorstellung der Bewerber mit ihren Plänen und Vorhaben zu einem öffentlichen LVZ-Wahlforum am 8. Januar ein. Dieses beginnt 19 Uhr in der Sportgaststätte Heiche. Beim Podiumsgespräch werden Wolfram Lenk ( Die Linke), Jörg Zetzsche (Freie Wähler) und Karsten Jockisch ( CDU) von Redakteur Olaf Krenz befragt. Die Besucher können Fragen stellen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht nötig.

Weitere angepeilte Vorhaben

Erhalten will er auch das Freibad. „Das hat Ausstrahlungskraft, zieht auch Bornaer an.“ Zudem sollen Bahnstation und Kohlebahn zusammengeführt werden. Im Bereich Werkstraße will er neue Aktivitäten starten, mit Hilfe der ansässigen Unternehmen. „Uns fehlen Betriebe, Arbeitsplätze. Die Stadt soll nicht nur Ruheplatz sein.“

Regis-Breitingen gut aufgestellt als Kleinstadt

Allgemein sieht der 56-Jährige Regis-Breitingen aber „einigermaßen gut aufgestellt als Kleinstadt“. Es gibt viel Grün, Einrichtungen für Bildung und Betreuung von der Krippe bis zur Oberschule und darüber hinaus bis zu Rentnern, inklusive Pflegeheim. Die Versorgung der Bürger ist gesichert. Ärzte und Apotheke sind vorhanden, auch Vereine und Freizeitanlagen. „Dort muss es überall weitergehen. Regis soll lebens- und liebenswert bleiben.“

Und: Was Lenk über eine Eingemeindung denkt

Schließlich denkt er nicht, dass eine Fusion beziehungsweise Eingemeindung schnell kommt. „Wir sind doch alle für Eigenständigkeit.“ Sollte es trotzdem sein müssen, „will ich das bis zum Letzten hinauszögern. Immerhin haben wir eine 800-jährige Geschichte. Entscheidend sind jedoch die Finanzen“. Auf jeden Fall soll es nichts Überstürztes geben. Dazu neigt Wolfram Lenk überhaupt nicht. „Ich setze mehr auf Vertrauen und Gemeinsamkeit.“

