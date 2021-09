Regis-Breitingen: Denkmalstatus für Oberschule lässt Emotionen hochkochen

Regis-Breitingen

Wie saniert man eine Schule, die unter Denkmalschutz steht? Vor dieser Frage steht die Stadt Regis-Breitingen seit Kurzem ganz konkret. Denn die Oberschule, das ist die erklärte Absicht der Landesdenkmalbehörde, wird diesen Status erhalten.

Förderverein kündigt Klage an

Was aus Sicht vieler in der Stadt die ohnehin wenig aussichtsreiche Situation um die dringend erforderliche Sanierung noch zusätzlich erschwert. Der Stadt fehlt es bekanntlich an Geld dafür. Abwenden lassen dürfte sich der Denkmalstatus indes kaum, auch wenn der Förderverein das ziemlich klar fordert. „Wenn die Kommune nicht klagt, der Förderverein wird klagen“, sagte Vizechef und Stadtrat Mario Fritzsche (Freie Wähler).

Wobei Thomas Trajkovits vom Landesamt für Denkmalpflege, der das Regiser Denkmal sozusagen „aufgespürt“ und ausgewählt hatte, da ganz wenig Hoffnung machte. Erstens könne nur der Eigentümer, also die Kommune widersprechen und klagen. Zweitens wäre der Klageweg ein sehr langer und: „Bis jetzt haben wir immer vor den Gerichten Bestand gehabt.“

Müssen neue Fenster wieder raus?

Eine ganz andere Sicht auf das Schul-Denkmal wollte Bernard Isfort den Stadträtinnen und Stadträten vermitteln. Der hatte mit seinem bei Dresden ansässigen Büro Isfort Architekten von 2016 bis 2018 die 49. Grundschule in der Landeshauptstadt denkmalgerecht saniert. Und schon sein zweiter Satz in der Ratssitzung im Bürgersaal Ramsdorf lautete: „Ich gratuliere Ihnen zur denkmalgeschützten Schule, denn nach unseren Erfahrungen ist das etwas sehr Schönes.“

Was nicht nur Fritzsche anders sah. Die bei einigen aufkommenden Emotionen befeuerte noch die Antwort auf eine Frage von Ingo Opitz (parteilos). Ja, die schon eingebauten neuen Kunststofffenster müssten wieder raus, meinte der Architekt. Was Thomas Brockow von der Landesdenkmalbehörde später immerhin relativierte. Für rund 120 000 Euro hatte die Stadt im Vorjahr 70 neue Fenster im Westflügel einbauen lassen.

Der neuere Teil der Oberschule Regis-Breitingen ist ein typischer DDR-Bau aus den 1960er-Jahren und deshalb laut Landesbehörde denkmalwürdig. Quelle: André Neumann

Da hatte Werner Heische (FDP) sich schon über eine „schwachsinnige Argumentation“ der Denkmalschützer ereifert und ihnen zumindest teilweise „Böswilligkeit“ unterstellt. Und Fritzsche hatte wütend die Aussicht in den Raum gestellt: „Die Schule steht in 30 Jahren noch, und dann können Sie sie abreißen, weil wir sie nicht sanieren können.“

Dresden: Alte Holzfenster aufwendig aufgearbeitet

Bürgermeister Jörg Zetzsche (Freie Wähler) hatte den Architekten eingeladen, damit der dem Stadtrat erläutert, was der Denkmalstatus für die Sanierung bedeutet. Für Regis war dabei in erster Linie die finanzielle Situation wichtig. Der Aufschlag würde gegenüber einer normalen Sanierung rund zehn Prozent betragen, rechnete Isfort vor. Dafür verglich er die Sanierung einer ähnlichen Schule in Dresden mit der der denkmalgeschützten 49. Grundschule

Zur Frage, ob man mit Förderungen für den Denkmalschutz rechnen könne, gab es an dem Abend nur ansatzweise Aufklärung: „Bestimmte denkmalpflegerische Mehraufwendungen sind förderfähig.“ Was damit gemeint sein könnte, dafür hatte Architekt Bernard zuvor ein Beispiel geliefert. In Dresden hatten drei Tischlereien ihre Werkstätten in der Schule aufgebaut und ein halbes Jahr lang die Holzfenster aus den 1960er-Jahren aufgearbeitet.

Regis hat 90-Prozent-Förderung beantragt

Bürgermeister Zetzsche sagte der LVZ nach der Sitzung, man müsse sich nun darüber unterhalten, wie die Stadt weiter verfahren soll. Nach jetzigem Stand geht Regis-Breitingen nur von einer energetischen Sanierung aus zuzüglich der Erneuerung der Elektrik und der notwenigen brandschutztechnischen Installationen. Dafür liegt eine Kostenschätzung über rund sechs Millionen Euro vor.

Für dieses Projekt habe sich die Stadt um eine 90-prozentige Förderung aus dem Etat für den Strukturwandel beworben. Entscheidungen gibt es noch keine, der Denkmalstatus der Schule war bei diesem Antrag noch nicht berücksichtigt. Widerspruch und Klage gegen die Entscheidung der Denkmalbehörde schließt Zetzsche nicht aus. Auch darüber, sagte er der LVZ, müsse jetzt gesprochen werden.

Ansatzpunkte, die Entscheidung in Zweifel zu ziehen, sehen Stadträte und Verwaltung in den Eingriffen, die schon in die Schule erfolgten. Die bekam zur Abwendung von Grundwasser eine sogenannte weiße Wanne im Keller, einige Türen wurden entfernt, und mehrere neue Fenster aus Kunststoff wurden eingebaut.

Von André Neumann