Regis-Breitingen: Einbruch ins Feuerwehr-Depot

Ungebetenen Besuch hatte die Freiwillige Feuerwehr Regis-Breitingen. Ein Unbekannter stieg in das Gerätehaus ein. Abgesehen hatte er es offenbar auf Löschtechnik.

Videoüberwachung lässt den Täter fliehen

Der Einbruch ereignete sich nach Informationen der Polizei bereits am Freitag gegen 4 Uhr. Der Täter öffnete das Fenster zur Küche auf und ging danach in der Fahrzeughalle zielgerichtet zu einem abgestellten Einsatzfahrzeug, an dem er sich zu schaffen machte. Dabei stellte er fest, dass die Videoüberwachung in Betrieb war, sagte Polizeihauptkommissar André Ludwig vom Lagezentrum der Leipziger Polizeidirektion. „Er verließ ohne weitere Tathandlungen das Depot. Entwendet wurde nichts.“ Gestellt werden konnte der Mann nicht. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

