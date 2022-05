Regis-Breitingen

Die jüngste Sitzung des Stadtrates von Regis-Breitingen begann am Donnerstagabend mit einem Eklat. Bürgermeister Jörg Zetzsche (Freie Wähler) wollte seinem Stellvertreter Werner Heiche (FDP) einen Blumenstrauß überreichen. Als nachträgliche Ehrung, weil er seine jahrzehntelange Tätigkeit als Vorsitzender des Sportvereins Regis-Breitingen niedergelegt hatte.

Doch Zetzsche kam gar nicht erst zu einer ausführlichen Erklärung. Heiche blieb sitzen und unterbrach den Bürgermeister mit den Worten: „Ich nehme keine Ehrung an!“ Erklärend schob er hinterher: „Mit der Befangenheit ist meine Person in Frage gestellt worden.“

Zetzsche entgegnete, das sei jetzt ein bisschen ein Affront, und beides – damit meinte er die Befangenheit im Zusammenhang mit der Abstimmung über die Oberschule einer- und Heiches Tätigkeit als Vereinschef andererseits – habe nichts miteinander zu tun. Dann ging er zur Tagesordnung über.

Bei Rücktritt Nachfolger schon vorhanden

Der Vorfall ereignete sich wenige Tage nach der Neuwahl des Vorstandes im Sportverein. An der der Bürgermeister (oder eine Vertretung) nicht teilgenommen hatte. Was wohl unter seinen Vorgänger nicht passiert sein soll, wurde aus dem Verein kritisiert. Weil er keine Einladung erhalten hatte, erklärte Zetzsche daraufhin.

Der Führungswechsel, den der bisherige Vorsitzende Werner Heiche und sein Stellvertreter Frank Becker schon lange angestrebt hatten, hatte zuletzt eine unschöne Verknüpfung mit kommunaler Politik erhalten.

Dabei war es um die Oberschule gegangen. Regis hatte von Neukieritzsch das Angebot erhalten, eine neue Oberschule in Deutzen zu bauen, wenn Regis auf die Schulträgerschaft verzichtet. Darüber war es im Stadtrat zu einer Kampfabstimmung gekommen, die gegen das Angebot ausgegangen war. Heiche und Becker hatte für das Behalten der Schule votiert.

Später waren sie von Landratsamt als befangen bezeichnet worden. Um dem bei einer eventuellen erneuten Abstimmung auszuweichen, waren sie Anfang März vorzeitig von ihren Vereinsämtern zurückgetreten. Zu der Zeit hatten ihre Nachfolger schon länger festgestanden und übernahmen kommissarisch.

Im Regiser Verein sind die Sportarten noch vereint

Neuer Vorsitzender des SVR ist Thomas Weiser. Der selbstständige Finanzdienstleister will den Zusammenhalt der Sportarten im Verein noch mehr stärken. Heiche hatte es in seiner Abschiedsrede als Vorzug des Regiser Vereins bezeichnet, dass hier anders als in anderen Orten noch alle Sportarten vereint seien. Weiser kündigte an, er wolle neue Ideen einbringen und Mitglieder werben.

Von den Mitgliedern geehrt für jahrelange Arbeit in der Führung des Sportvereins Regis-Breitigen: der bisherige Vorsitzende Werner Heiche (l.) und sein Stellvertreter Frank Becker. Quelle: Udo Zagrodnik

Ihm zur Seite als Stellvertreter steht Marvin Timmler. Er arbeitet in der Automatisierungs- und Kommunikationsbranche, hat Erfahrungen als Fußball-Schiedsrichter und bei der freiwilligen Feuerwehr als Jugendwart und ist politisch bei der FDP unterwegs. Timmler will unter anderem die Öffentlichkeitsarbeit stärken. Kathleen Uhlemann ist die alte und neue Schatzmeisterin im SVR-Vorstand. Zur Wahl erhielten alle drei 59 von 62 Stimmen. Zwei Mitglieder hatte mit Nein gestimmt, eine Stimme war ungültig.

Der Sportverein Regis-Breitingen hat aktuell knapp 300 Mitglieder. Werner Heiche hatte ihn 32 Jahre lang geführt. In seiner Rede vor den Sportlern wies er darauf hin, dass viel erreicht wurde, seit es mit der deutschen Wiedervereinigung einen Neuanfang gegeben hatte. Heiche erwähnte die etappenweise Sanierung der Sportstätte, den Bau der Sporthalle und sportliche Erfolge.

Von André Neumann und Udo Zagrodnik