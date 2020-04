Regis-Breitingen

Mal wieder gebrannt hat es am Dienstagnachmittag in der Jugendstrafanstalt in Regis-Breitingen. Kurz vor 15 Uhr rückte die Feuerwehr an. Das Feuer loderte in einer der Zellen, ausgelöst durch eine angekokelte Matratze.

Erst im März brannte in der Jugendstrafanstalt ein Haftraum. Und auch in den vergangenen Monaten kam es immer wieder zu ähnlichen Einsätzen, bei denen die Feuerwehr ausrücken musste. Die Auslöser waren in der Vergangenheit immer wieder Häftlinge.

Anzeige

Lesen Sie hier mehr dazu:

Von lvz