Regis-Breitingen: Finanzdecke wird immer kürzer

Regis-Breitingen/Ramsdorf

Schon vorm letzten Quartal des alten Jahres hat die Kämmerin von Regis-Breitingen dem Stadtrat den Haushaltentwurf und die Investitionsliste fürs neue vorgelegt. Es sieht zwar nach einem recht zeitigen Termin fürs Zahlenwerk 2020 aus, schränkte Kathrin Krüger in der Sitzung am Donnerstagabend in Ramsdorf ein: „Doch es sind noch einige Hausaufgaben zu machen.“ Das Gesamtergebnis liege eigentlich deutlich im Minus, könne nur aufgrund von (erlaubten) Verrechnungen ins Positive gebracht werden. Das trotzdem große Manko: Ein Neubau der Oberschule ist wieder nicht im Etat verankert. Von Änderungen der Steuersätze war nicht die Rede.

Kämmerin will Etat noch dieses Jahr zur Beschlussreife bringen

Es muss neuerliche Beratungen der Ausschüsse geben, so Krüger. Dennoch kündigte sie an, den Beschluss „eventuell im November, eher im Dezember, hoffentlich noch in diesem Jahr“ fassen zu lassen. Den Haushalt 2019 hatten die Regiser Ende Januar beschlossen – als eine der ersten Kommunen im Landkreis.

Im Ergebnishaushalt 2020 stehen derzeit Aufwendungen von gut 5,8 Millionen Euro, was etwas weniger als aktuell ist. Laut Überschussrechnung beträgt der Fehlbetrag fast eine viertel Million Euro. Dabei gibt es zahlreiche Verschiebungen zu den Zahlen des laufenden Jahres. Aber besonders die um zehn Prozent geringer erwarteten Steuereinnahmen, vor allem wegen der Gewerbesteuer, fallen auf. Das können andere kleinere Steigerungen bei den Erträgen nicht ausgleichen. Auf der Gegenseite wachsen die Personalausgaben. Hingegen sinkt die Kreisumlage, was direkt mit weniger Einnahmen zusammenhängt.

Budget für Investitionen geht deutlich zurück

Im Finanzhaushalt sind jetzt Auszahlungen von rund sechs Millionen Euro verzeichnet. Womit sich das Volumen um fast zwei Millionen Euro verringern würde. Was neben Einsparungen bei der Verwaltungstätigkeit der Kommune in erster Linie auf weniger Investitionen zurückzuführen ist. Während derzeit 2,4 Millionen Euro in neue Anlagen und Gerätschaften gesteckt werden, sind fürs nächste Jahr nur knapp 870 000 Euro vorgesehen. Mehr kann sich Regis-Breitingen schlicht nicht leisten.

Dabei sollen rund zwei Drittel der Investitionsgelder in die Kegelbahn gesteckt werden (560 200 Euro) – weil es dafür der Großteil über Fördermittel bezahlt wird. Die nächstgrößeren Posten sind dann schon die Erschließung von Grundstücken im Wohngebiet „Am Wäldchen“ sowie zwei barrierefreien Bushaltestellen in Hagenest und in der Deutzener Straße (zwischen 50 000 und 61 000 Euro).

Haushaltskonsolidierung soll abgewendet werden

Wenn sich das momentane Minus im Finanzhaushalt nicht mehr mit liquiden Mitteln ausgleichen lässt, meinte Krüger, droht dem Pleißestädtchen eine Haushaltkonsolidierung. „Dann kommt jeder Posten auf den Prüfstand der Notwendigkeit.“ Dem würden dann freiwillige Leistungen der Kommune zum Opfer fallen. Ihr Beispiel: „Der Bauhof muss als Pflichtaufgabe für den Winterdienst sorgen. Die Grünpflege aber ist sozusagen freiwillig und könnte gestrichen werden. Auch wenn das keiner versteht und die Leute sich dann aufregen, wie es aussieht.“ So weit sei es allerdings bisher nicht. Die Arbeit am Zahlenwerk werde fortgesetzt.

Von Olaf Krenz