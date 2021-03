Regis-Breitingen: Fördergeld nötig für kleinere Straßenarbeiten

Regis-Breitingen

Geld ist knapp in der Stadt Regis-Breitingen. Selbst für kleinere Straßenbauarbeiten sind zwingend Fördermittel erforderlich. Tatsächlich erhält das Pleißestädtchen rund 48 000 Euro Zuschuss vom Freistaat für Instandsetzungen. Nach seiner Prioritätenliste bestätigte der Technischen Ausschuss des Stadtrates jetzt Vorhaben am Bergmannsring sowie an der Auenstraße. Beides war schon im Vorjahr Thema, dennoch gibt es weiter Unklarheiten.

Betonsteinrinnen am Bergmannsring teilweise gebrochen

Am Bergmannsring werden die teils gebrochenen Betonsteinrinnen beiderseits der Fahrbahn erneuert. Das sollte auf circa 180 Meter eigentlich in Pflasterbauweise erfolgen. Die Kostenschätzung übertraf jedoch das Budget, erklärte Bauverwaltungsmitarbeiterin Christiane Nippe in der Sitzung. „Deshalb wurde wieder auf Betonsteine für diese Entwässerungsmulde umgeschwenkt.“ Die Gesamtkosten inklusive Planung gab sie mit knapp 33 500 Euro an.

Abgeordneter: Granitpflaster vorrätig

CDU-Stadtrat Karsten Jockisch verwies allerdings auf „Tonnen von Granitpflaster“, die die Stadt noch vorrätig hat: „Die können doch verwendet werden.“ Bürgermeister Jörg Zetzsche (Freie Wähler) sagte zu, das vorhandene Material verwenden zu lassen, wenn dadurch die Ausgaben geringer sind. „Sonst bleibt es bei Beton.“ Wie während der Arbeiten gesperrt wird und wo die Anwohner parken sollen, wollte Manfred Räßler (Siedler-Verein) wissen. „Eine Vollsperrung ist nicht geplant“, entgegnete Zetzsche. Wobei letztlich die Baufirma mitrede.

Auenstraße: Pflaster an Schachtabdeckungen heben

In der Auenstraße ist vorgesehen, abgesunkenes Pflaster anzuheben und die Schachtabdeckungen anzupassen. Wie es vor zwei Jahren bereits in der Mühlenstraße erfolgt war. Wobei dort hinterher von „Wellenbahn“ und „jetzt nur größere Huckel“ die Rede gewesen war. Die Ausgaben für rund 100 Meter benannte Nippe mit knapp 18 400 Euro.

Problem: Zufahrt für neues Baugebiet

Stephan Kretzschmar (SPD) wandte ein, wegen der Erschließung des Wohnbaugebiets „An der Alten Mühle“ besser zu warten. Nippe verwies auf günstige Baupreise und die Förderfrist. Bürgermeister Zetzsche sagte, dass die Erschließungsstraße Ende Mai fertig sein könnte. „Doch für die Häuslebauer sind bestimmt zwei Jahre einzuplanen“, meinte Jockisch. Werner Heiche (FDP) schlug vor, sich zunächst mit dem Mühle-Projektleiter über das Vorhaben abzustimmen. Dem schloss sich das Gremium an.

