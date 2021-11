Regis-Breitingen: In Ramsdorf läuten erstmals wieder drei Glocken

Regis-Breitingen/Ramsdorf

In Ramsdorf endet am 7. November gewissermaßen die Nachkriegszeit. Erstmals seit dem Kriegsende werden in der Kirche wieder alle drei Glocken erklingen. Bisher fehlte die mittlere Glocke. Am Montag ist sie mithilfe eines Krans in den Kirchenturm eingesetzt worden, sodass sie im Gottesdienst am Sonntag zusammen mit den anderen beiden Glocken geläutet werden kann, sagt Ulrike Franke. Die Regiser Pfarrerin ist auch für Ramsdorf zuständig.

Die neue mittlere Glocke der Ramsdorfer Kirche ist in der Bronzebildgießerei Noack in Leipzig gegossen worden. Quelle: Jens Paul Taubert

Wenig Glück mit dem Geläut

Dabei hatte die Gemeinde in den letzten 100 Jahren wenig Glück mit dem Geläut der Kirche, deren Turm seine heutige Gestalt im 17. Jahrhundert erhalten hatte. Ebenfalls damals hatte die Kirche drei Glocken bekommen. Die hingen ausweislich der Annalen dort bis zum Jahr 1917, als die kleinere und die mittlere Glocke wie so viele andere in Deutschland auch während des Ersten Weltkriegs eingeschmolzen worden waren. Hinzu kam Pech: Die verbliebene Glocke war beim Läuten am Totensonntag ein Jahr danach zersprungen.

Die mittlere Glocke der Ramsdorfer Kirche ist am 1. November in den Turm gehoben worden. Quelle: Jens Paul Taubert

1923 wieder drei Glocken

Was wenig später folgte, war eine Spendensammlung. Dabei kamen 1600 Mark zusammen, damals sehr viel mehr Geld, als es dem Betrachter heutzutage erscheint. Immerhin: Im Jahr 1923 hatten die Ramsdorfer wieder ein dreistimmiges Geläut. Allerdings für nicht einmal 20 Jahre. Auch der Zweite Weltkrieg forderte seinen Tribut. Diesmal wurden die große und die mittlere Glocke beschlagnahmt.

Die neue Glocke für die Kirche in Ramsdorf ist vorm Einsetzen ein beliebtes Fotomotiv. Quelle: Jens Paul Taubert

Glockenbronze fehlt

Nach dem Krieg fehlte es an Glockenbronze für Ersatz, sodass es in Ramsdorf bis zum Jahr 1954 nur eine Glocke gab. Dann wurde das nahe Ruppersdorf (bei Meuselwitz, Kreis Altenburger Land, Thüringen) für den Braunkohletagebau devastiert. Mit der dortigen Gemeinde befand sich Ramsdorf in einem sogenannten Schwesterkirchverhältnis, weshalb eine Glocke übernommen und damit wieder wenigstens zwei geläutet werden konnten.

Was bis zum Jahr 1988 mit der Hand geschah. Ein Dreiklang, wie er üblicherweise von Kirchenglocken erzeugt wird, ließ sich damit natürlich nicht hervorrufen. Dem Des-Dur-Dreiklang fehlte die Terz.

Spenden für die Glocke gesammelt

Schließlich beschloss der Ramsdorfer Kirchenvorstand im Frühjahr 2020, das Geläut zu ergänzen. Er rief zu Spenden für eine neue Glocke auf. Auch eine Versteigerung wurde dazu durchgeführt. Mit Erfolg, denn die Gemeinde konnte zum Gesamtbetrag von 24 000 Euro immerhin 8000 Euro selbst aufbringen. „Dabei“, macht Pfarrerin Franke deutlich, „wurde die Gemeinde auch von Leuten unterstützt, die der Kirche eher fernstehen.“

Den Rand der Glocke ziert der Name der Pfarrei: Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde an Pleiße und Schnauder. Quelle: Jens Paul Taubert

Gegossen in Leipzig

Beim Gottesdienst zum Erntedankfest Anfang Oktober wurde die neue Glocke erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Sie wiegt 141 Kilogramm und ist damit etwa 60 Kilogramm schwerer als die kleinste Ramsdorfer Glocke. Sie hat eine Höhe von 60 Zentimeter und einen Durchmesser von 46 Zentimeter. Ihr Ton ist Ges.

Gegossen wurde sie in der Bronzebildgießerei Noack in Leipzig. Wobei das im August schon der zweite Versuch war. Ein erster war im Dezember 2020 misslungen, sodass erst eine neue Form gefertigt werden musste. Während des Erntedankfestgottesdienstes wurde sie erstmals angeschlagen, sodass die Besucher ihren Klang erleben konnten.

Am Sonntag erstmals gemeinsames Läuten

Nun hat sie ihren Platz im Kirchturm eingenommen. Die Firma Peter Lorenz Autokrane und Baumaschinen übernahm die Aufgabe. Alle drei Glocken werden am Sonntag erstmals geläutet. Es ist der Gottesdienst zur Ramsdorfer Kirchweihe, die Pfarrerin Franke zufolge einst in einem November erfolgt war.

