Regis-Breitingen: Kita und Hort werden für Eltern wieder teurer

Regis-Breitingen

Kurz vor der durch Corona erschwerten Urlaubszeit ereilt Familien in Regis-Breitingen eine wenig erfreuliche Botschaft. Die Elternbeiträge für die Kindertagesstätten „Regenbogenland“ ( Breitingen) und „Rasselbande“ ( Ramsdorf) sowie den Hort steigen. So weit nicht ungewöhnlich, weil das ja fast jedes Jahr passiert. Doch diesmal wartet die Kommune mit der Überraschung auf, dass die höheren Kosten bereits ab 1. September fällig werden. Bisher war das erst zum Jahreswechsel der Fall gewesen. Die Stadt erwarte ein Haushaltsdefizit, das gemildert werden soll. Immerhin: Die Steigerungen, die der Stadtrat am Donnerstagabend beschlossen hat, fällt vergleichsweise moderat aus.

Steigerungen um 2,2 bis 5,3 Prozent

Demnach sind für neun Stunden tägliche Krippenbetreuung 242,55 statt derzeit noch 237,44 Euro pro Monat zu zahlen. Das ist eine Erhöhung um 5,11 Euro beziehungsweise knapp 2,2 Prozent. Die letzte Differenz waren enorme 32,31 Euro (15,8 Prozent) gewesen. Im Kindergarten wächst der Betrag bei gleichfalls neun Stunden Betreuungszeit um 6,95 auf 131,83 Euro (bisher 124,88 Euro; plus 5,3 Prozent). Für die Grundschüler im Hort wird als Hauptwert mit sechs Stunden pro Tag gerechnet. Dafür werden künftig 79,10 statt 74,93 Euro gefordert. Der Unterschied von 3,75 Euro sind fünf Prozent. Für Geschwisterkinder, anderen Stundenzahlen sowie Alleinstehenden gibt es genau berechnete Abweichungen.

Für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Regis-Breitingen gelten diese Elternbeiträge ab dem 1. September 2020. Quelle: Stadtverwaltung

Regiser Eltern zahlen Maximalquoten

Für die beiden Einrichtungen der etwas älteren Mädchen und Jungen waren zum letzten Jahreswechsel die Elternbeiträge gesenkt worden – wohl erstmals überhaupt. Dieser Rückgang wird nun mehr als ausgeglichen, die Preise erreichen neue Höchststände. Was bei allen drei Arten mit wiederum gestiegenen Betriebskosten begründet wird. Vor allem wegen der Personalausgaben, bei den Sachkosten konnte gespart werden. Vom Gesamtbetrag müssen die Familien einen festen Anteil entrichten: Krippe 23 Prozent, Kindergarten und Hort jeweils 30 Prozent. Auf diese in Sachsen gestatteten Maximalquoten hatte sich der Stadtrat vor Jahren festgelegt.

Bürgermeister: Stadt hat finanziell keinen Spielraum

„Trotzdem hat der Verwaltungsausschuss ausgiebig darüber diskutiert“, sagt Bürgermeister Jörg Zetzsche (Freie Wähler). „Es ist eben ein ungeliebtes Thema.“ Allerdings sei Regis-Breitingen finanziell nicht in der Lage, als Kommune größere Anteile zu übernehmen und damit die Familien zu entlasten. „Auch wenn ich das gern möchte, wie die Abgeordneten.“ Wenn mit der in der Regel erforderlichen Erhöhung ein Jahr ausgesetzt werde, falle der nächste Sprung umso größer aus und bestrafe später die anderen Mütter und Väter umso mehr.

Neue Betreuungszeiten gewünscht

Wirklich diskutiert wurde der Anstieg in der Ratssitzung nicht mehr. Lediglich sprach Karsten Jockisch ( CDU) davon, dass Eltern ihren Unmut über die fehlenden Alternativen zwischen sechs und neun Stunden Betreuung geäußert hatten; der Schritt sei zu groß, sieben und acht Stunden würden gewünscht. Andreas Schwarz (Bürger für Hagenest, Ramsdorf, Wildenhain) fragte, ob die Stadt die Möglichkeit habe, vom sogenannten Gute-Kita-Gesetz des Bundes zu profitieren, um die Betriebskosten zu senken. Und Jockisch verwies auf Thüringen, wo keine Zahlungen zu leisten sind. Bürgermeister Zetzsche sagte jeweils eine Klärung zu.

Kein kostenfreies Schulvorbereitungsjahr

Wobei mit dem Blick aufs Nachbar-Bundesland wohl das kostenfreie Jahr für Vorschulkinder gemeint war. Dieses in Sachsen inzwischen ebenfalls möglich ist. „Da macht es sich Dresden leicht“, sagt der Stadtchef. „Erst werden Begehrlichkeiten bei den Eltern geweckt und dann die Kommunen alleingelassen.“ In Regis sei das nicht möglich, „auch wenn wir den Familien das Geld gern erlassen würden“. Sachsen sollte dafür seinen Anteil erhöhen, wünscht er sich.

Von Olaf Krenz