Regis-Breitingen

Die Lebensmittelkette Netto will sich am Standort Regis-Breitingen verändern. Wie andernorts schätzt sie ihre hiesige Filiale im Eck Goethestraße/ August-Bebel-Straße als zu eng und unmodern ein. Vorgesehen ist, das freie Nachbargrundstück, das ebenfalls einmal zur längst nicht mehr existierenden Flaschenfabrik gehört hatte, zu erwerben und einen Neubau zu errichten.

Das Unternehmen – beziehungsweise der Investor, von dem Netto mietet und der in der Öffentlichkeit in der Regel unbekannt ist – befindet sich seit vielen Monaten in Verhandlungen mit der Stadt über die Fläche.

Dazu hat auch der Technische Ausschuss des Stadtrates über das Projekt gesprochen. Schließlich erteilte er die Zustimmung der Kommune zu einer Bauvoranfrage, die beim Landratsamt gestellt worden war. Mit dieser sollte abgeklärt werden, ob das Vorhaben überhaupt genehmigungsfähig ist.

Landkreis hat seine positive Antwort zum Neubau gegeben

Der Landkreis hat inzwischen seine positive Antwort dazu gegeben, hat der Regiser Bürgermeister Wolfram Lenk ( Die Linke) in der Ratssitzung Ende Juni mitgeteilt. Er geht davon aus, dass nun zügig der eigentliche Bauantrag eingereicht wird. Ebenso können jetzt auch die Kaufverhandlungen über das Grundstück zu einem Abschluss geführt werden. Schließlich habe der Investor erst sicherstellen wollen, dass ein neuer Markt errichtet werden darf, ehe er die Fläche erwirbt. Ein Vertragsentwurf sei schon hin- und hergegangen, hatte er zuvor erklärt.

Avisiert ist eine Filiale mit einer Verkaufsfläche von gut 1000 Quadratmetern. Bisher ist die gesamte vermietete Gewerbefläche in dieser Größe, hieß es bei einem früheren Eigentümer. Wobei die Menge an angebotenen Waren laut Bürgermeister nicht wesentlich steigen soll. Vielmehr soll der Platz für den Kundenverkehr, die Gänge, genutzt werden.

Erneut ist vorgesehen, einen Bäckershop zu integrieren, der mit einem extra Zugang von Netto unabhängige Öffnungszeiten haben könnte. Schließlich soll ein Bereich mit Leergutautomaten von außen zu erreichen sein.

Altes Gebäude in Regis-Breitingen war 1999 errichtet worden

Das bisherige Gebäude in Regis-Breitingen mit den circa 70 Parkstellflächen war 1999 errichtet worden. Der Bau war zuvor umstritten gewesen. Während die Stadträte des damaligen Technischen Ausschusses ihn abgelehnt hatten, war er von denen des Verwaltungsausschusses begrüßt worden. Allerdings hatte bei der Verkaufsfläche von knapp 800 Quadratmetern die Stadt keine Entscheidungsbefugnis gehabt, und das Landratsamt hatte zugestimmt. Die Eröffnung war am 21. Oktober vor 20 Jahren gewesen.

Die Netto Marken-Discount AG & Co. KG (gelb-roter Schriftzug; im Gegensatz zum gelb-schwarzen „Netto mit Hund“) hat ihren Hauptsitz in Maxhütte-Haidhof bei Regensburg in Bayern. Sie ist ein Tochterunternehmen der Edeka Zentrale AG & Co. KG. und der drittgrößte Discounter in Deutschland. Sie betreibt nach eigener Aussage mehr als 4200 Filialen. Die nach und nach erneuert werden. In der Region wird aktuell ein Markt in Groitzsch neu gebaut. Für den in Pegau soll es dazu ernste Überlegungen geben.

Von Olaf Krenz