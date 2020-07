Regis-Breitingen: Neue Nutzung fürs leere Gewerbegebiet?

Regis-Breitingen

Mittelfristig könnten die Wiesenflächen entlang der Blumrodaer Straße in Regis-Breitingen arg dezimiert werden. Offiziell ist das Areal das Gewerbegebiet Nord. Allerdings befindet sich hier, neben einem Einkaufskomplex, zum eigentlichen Zweck nur die Zahntechnische Meisterwerkstatt Kipping & Zeitler. Und die hatte sich schon 2002 angesiedelt. Seitdem wuchs das Gras. Doch nun gibt es zwei Interessenten, kündigte Bürgermeister Jörg Zetzsche (Freie Wähler) in der Stadtratssitzung an.

Wohnbebauung im Gewerbegebiet

Allerdings haben diese sich nicht nur wegen eines neuen Firmenstandorts erkundigt. Vielmehr geht es auch um eine mögliche Wohnbebauung. Was keine ganz neue Idee für das Gelände ist. Schließlich ist das Pleißestädtchen nicht gerade reich mit Baustandorten gesegnet. Doch eine sogenannte Bindungsfrist wegen des Einsatzes von Fördermitteln bei der Gewerbegebiet-Erschließung hatte eine solche Planung für die Blumrodaer Straße verhindert – weil dann die Kommune sonst die Zuschüsse zurückzahlen müssen. „Jetzt aber ist dieser Zeitraum abgelaufen“, so der Bürgermeister.

Kläranlage und Pachtgarten im Areal

Er habe deshalb ein Gutachten in Auftrag gegeben, das die Möglichkeiten für die weitere Nutzung der Flächen abklären soll. Mit dem Ergebnis könne sich dann der Stadtrat auseinandersetzen, um zu entscheiden, ob die Grundstücke vermarktet werden sollen. „Es wäre doch schade, wenn das weiter brachliegt. Da können sich schon alle mal Gedanken machen“, forderte Zetzsche die Abgeordneten auf. „Mögliche Geruchsbelästigungen von der Kläranlage können weitgehend technisch ausgeschlossen werden“, habe er sich erkundigt. „Und vielleicht beziehen wir auch die Pachtgärten mit in die Planung ein, auch wenn das nicht ohne Ärger bleiben dürfte“, wagte er sich auf dünnes Eis.

Bereich könnte drei Hektar groß sein

Eine Größe für das Gebiet nannte der Stadtchef nicht. Mit Blick auf die Karte dürfte allein der Bereich zwischen Blumrodaer Straße und dem Weg durchs Gelände knapp zwei Hektar betragen. Hinzu kommt der Streifen an der Stichstraße mit Wendehammer neben der Kläranlage. Etwa einen weiteren Hektar umfassen die Pachtgärten und das Grünland hinter Norma.

Umwidmung des Gebiets erforderlich

Erforderlich für eine solche veränderte Nutzung ist die Umwidmung des Gewerbe- in ein Mischgebiet in der Bauleitplanung. Nur dieses bürokratische Verfahren dürfte einige Monate in Anspruch nehmen.

Von Olaf Krenz