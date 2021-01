Regis-Breitingen: Senioren hoffen auf MDR-Hilfe für Corona-Impftermine

Regis-Breitingen

Das Impfen ist die große Hoffnung gegen das Corona-Virus. Nicht nur für Bundes- und Landespolitiker, die Deutschland und seine Bewohner durch die Pandemie führen müssen. Sondern erst recht für Senioren, die zumeist sogenannten Risikogruppen angehören. Doch wer nicht im Heim lebt, hat derzeit schlechte Karten. Weil zum einen das Prozedere, einen Termin zu erhalten, vor allem für die Älteren nicht einfach ist. Und weil die Menge an Impfstoff gerade in Sachsen bei Weitem nicht ausreicht. Und so haben sich in Regis-Breitingen schon einige Rentner hilfesuchend an Bürgermeister Jörg Zetzsche (Freie Wähler) gewandt.

MDR macht sich ran für Regiser Senioren

Dem Stadtchef kommt dabei zupass, dass ein MDR-Team gerade wegen dieser Problematik bei ihm vorgesprochen hat. Für die Fernsehsendung „Mach dich ran“, in der vor laufender Kamera Probleme von Zuschauern gelöst und Wünsche erfüllt werden sollen, werden Teilnehmer gesucht. Das Ziel: Impftermine für Senioren im Dreiländereck organisieren. Nach Besuchen in Sachsen-Anhalt und Thüringen ist nun das sächsische Pleißestädtchen an der Reihe. Der Bürgermeister fährt mit dem Team zu zwei Adressen.

Ursula Mischok wird für die MDR-Sendung „Mach dich ran“ interviewt. Moderator Mario Richardt (2. v. l.) will Impftermine für Senioren in Regis-Breitingen besorgen. Bürgermeister Jörg Zetzsche (l., Freie Wähler) ist dabei. Quelle: Olaf Krenz

Schwierigkeiten mit Online-Terminvergabe

„Herr Richardt, schön, dass ich Sie mal treffe. Ich sehe jeden Montag Ihre Sendung“, begrüßt die nach unten gebetene Ursula Mischok vor der Haustür Moderator Mario Richardt. „Wenn wir uns nicht impfen lassen, was soll dann werden mit uns“, sagt die 84-Jährige, warum sie ein Termin haben will. Sie gehe ja auch immer zur Grippeimpfung. Dabei pflichtet ihr Nachbarin Hannelore Schwarzenberger bei, die gerade mit dem Wäschekorb aus dem Kellergeschoss kommt.

Die 71-Jährige hat versucht, sich online für einen Termin im Impfzentrum anzumelden. „Aber wir sind da nicht weitergekommen. Man gibt dann auf, wir haben nicht so viel Geduld. Und jetzt gibt es ja keinen Impfstoff mehr“, ärgert sich Schwarzenberger.

Sehnsucht nach Urenkel und Reisen

Vom Internet verstehen sie nichts, „altersentsprechend“, meinen Irmgard und Ernst Kolbusa (81), die seit mehr als 60 Jahren verheiratet und chronisch krank sind. Doch sie würden sich gern impfen lassen, um reisen zu können. „Seit 23 Jahren sind wir bis zu fünf Monate im Jahr in Marokko“, erklärt die 79-Jährige. „Wo es warm ist und man die Glieder entspannen kann.“

Den letzten Urlaub dort hatten sie einen Tag vorm Ende abbrechen müssen. Sie waren am 16. März 2020 wegen Corona behördlich zurückgeholt worden. „Da hat allein der Flug von Frankfurt/Main nach Leipzig 600 Euro gekostet, pro Person. Und wir haben nichts zurückbekommen“, sagt Irmgard Kolbusa. Und sie bekommt feuchte Augen, als sie erzählt, dass sie ebenfalls in der Stadt lebende Kinder und Enkel nur ganz selten sehen kann und den im Dezember geborenen Urenkel noch nicht auf dem Arm hielt. „Wir wollen unbedingt geimpft werden“, stellt sie klar.

Moderator: Anmeldeprozedere und Politiker-Gespräche

Bürgermeister Zetzsche findet die ganze Problematik „etwas seltsam. Es hängt in Sachsen“. Viele leiden unter der Situation, sieht er. Es sei fragwürdig, dass keine Termine mehr vergeben werden sollen. Dabei werde doch schon von Vergünstigungen für Geimpfte geredet: „Das geht gar nicht.“ Später ist er dabei, wie Richardt sich online und am Telefon müht. Auch Gespräche mit Ministerinnen und einem Landrat führt der Moderator.

Das Ergebnis ist am Montag in der MDR-Sendung „Mach dich ran“ zu sehen: 25. Januar ab 19.50 Uhr.

