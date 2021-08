Regis-Breitingen: So viel müssen Eltern mehr für Kinderbetreuung zahlen

Regis-Breitingen

Eltern müssen auch in diesem Jahr für die Betreuung ihrer Kinder in den Tagesstätten in Regis-Breitingen wieder tiefer in die Tasche greifen. Das gilt ab dem Spätsommer für die Kindertagesstätte „Regenbogenland“ in Regis-Breitingen, für die Einrichtung namens „Rasselbande“ in Ramsdorf und für den Hort in der Grundschule.

Kritik an Zahlung für Schließzeit

Der Stadtrat hat eine Erhöhung der monatlichen Elternbeiträge zum 1. September auf seiner jüngsten Sitzung nahezu diskussionslos durchgewinkt. Eine Anmerkung kam von Ingo Opitz (parteilos). Der monierte aber nicht die Höhe der Gebühren, sondern die Tatsache, dass Eltern auch dann bezahlen müssen, wenn die betreffende Einrichtung geschlossen ist. Das ist unter anderem während der festgelegten Schließzeiten der Fall. Opitz hält das für ungerecht.

Andreas Schwarz (Wählervereinigung Bürger für Hagenest, Ramsdorf und Wildenhain) kritisierte die Teuerung, die in allen drei Kategorien bei rund neun Prozent gegenüber dem Vorjahr liegt. „Das ist für mich überzogen“, sagte der Stadtrat. Rein gefühlsmäßig hätten die Kosten in der Corona-Zeit nicht so stark steigen dürfen, meinte Schwarz.

In allen Bereichen rund neun Prozent Teuerung

Für Eltern eines Krippenkindes steigt der Regelsatz von jetzt 242,55 Euro auf 264,38 Euro. Der gilt für eine Betreuungszeit von neun Stunden. Gekürzt wird der Beitrag für alleinerziehende Elternteile und, wenn Geschwister schon eine der städtischen Einrichtungen besuchen.

Das trifft so auch auf den Kindergarten zu. Hier steigt der ungekürzte Elternbeitrag von bislang knapp 132 Euro auf 143,50 Euro, die ab dem 1. September fällig werden. Für einen Platz im Hort beträgt die Steigerungsrate ebenfalls rund neun Prozent. Hier liegt die Regelbetreuungszeit bei sechs Stunden. Dafür bezahlten Familien bisher monatlich 79,10 Euro, künftig werden 86,21 Euro fällig.

Regis-Breitingen verlangt Maximalpreise

Damit reizt die Stadt Regis-Breitingen weiterhin die im Freistaat Sachsen vorgesehenen Obergrenzen für die Umlage der Betriebskosten auf die Eltern aus. Sie müssen hier in der Krippe 23 Prozent der ermittelten Betriebskosten zahlen, im Kindergarten und im Hort 30 Prozent.

Von André Neumann