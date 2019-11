Regis-Breitingen

In zwölf Tagen ist „Meldeschluss“ für die Bürgermeisterwahl in Regis-Breitingen. Gemunkelt wird ja schon länger über die Kandidaten für den Chefposten im Pleißestädtchen. Sogar ein verbales Warmlaufen von Interessenten hat der ein oder andere bereits beobachtet. Spätestens am 22. November soll der Wahlausschus...