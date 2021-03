Regis-Breitingen: Vom leeren Gewerbegebiet zum Eigenheimstandort

Regis-Breitingen

Knapp drei Jahrzehnte nach dem Satzungsbeschluss will sich das Pleißestädtchen vom „Gewerbegebiet Regis-Nordost“ verabschieden. Zumindest planungsrechtlich. In der Realität konnte Regis-Breitingen beiderseits der Blumrodaer Straße noch nie mehrere Unternehmen vorweisen. Damit ging und geht es der Kommune wie einer Menge vergleichbarer Orte, die nach der Wende die Ansiedlung von Firmen erhofft und dafür mit reichlich Fördergeld Flächen vorbereitet hatten. Später war dann von „beleuchteten Wiesen“ die Rede, weil der Zuzug ausgeblieben war. Nun hat der Stadtrat eine neue Nutzungsmöglichkeit eingeleitet.

Blick übers leere Gewerbegebiet stadteinwärts in Richtung Discounter Norma und Dentallabor. Quelle: Olaf Krenz

Gerade erst Grundstück an Firma verkauft

Dabei hatte das Gremium gerade in der Januar-Sitzung einen Grundstücksverkauf an einen Malerbetrieb aus Borna bestätigt. Der übernimmt reichlich 5100 Quadratmeter gleich neben dem Dentallabor (Zahntechnische Meisterwerkstatt Kipping & Zeitler), das seit 2002 hier allein die Stellung hält. Bei dem Kaufpreis von 14 Euro pro Quadratmeter nimmt die Stadt rund 72 000 Euro ein. Ob jedoch ein neuer Firmensitz entsteht oder vielleicht „in weiser Voraussicht“ ein Areal gesichert wurde, bleibt abzuwarten. Zumindest will sich Regis-Breitingen nicht überraschen lassen.

Stadtrat will Mischgebiet mit Wohnbebauung

Dass die Stadt hier Neues in Angriff nehmen könnte, hatte Bürgermeister Jörg Zetzsche (Freie Wähler) im vergangenen Sommer in Aussicht gestellt. Wobei er Ideen aus der Zeit seines Vorgängers Wolfram Lenk (Die Linke) aufgriff. Wenigstens Teile der brachliegenden circa 3,6 Hektar könnten für den Eigenheimbau zur Verfügung gestellt werden, weil anderweitig größere Standorte fehlen. Nachdem nun die Bindungsfrist nach dem Einsatz von Fördermitteln, die die Gefahr einer Rückzahlung in sich trug, ausgelaufen war, beschloss der Stadtrat „die Nutzungsänderung des Bebauungsplans ,Gewerbegebiet Regis-Nordost‘ zu einem Mischgebiet mit Wohnbebauung“.

Was nicht heißt, dass Häuslebauer schnell zum Zuge kommen. Vielmehr muss erst in einem bürokratischen Verfahren der planungsrechtliche Wechsel abgesichert werden. Wofür einige Monate ins Land gehen dürften, häufig ist von durchschnittlich einem Jahr die Rede.

Widerspruch wegen Strukturwandel und Preis

Die Änderung für die gesamte Fläche stieß auf Widerspruch von Stephan Kretzschmar (SPD). Er war schon damals Stadtrat gewesen, als die Erschließung für das Gebiet, der Straßenbau, beschlossen worden war, sagte er. „Ich habe mir nicht vorstellen können, dass die Auslastung 30 Jahre später so gering ist.“ Allerdings halte er es jetzt für erforderlich, im Zuge des Strukturwandels zum Kohle-Aus Gewerbeflächen zu behalten, damit ortsnahe Arbeitsplätze geschaffen werden können. Wenn alles für eine Wohnbebauung freigegeben wird, dürften die Preise so anziehen, dass erst recht keine Firmen kommen. Deshalb sollten nur Teile zum Mischgebiet werden – etappenweise.

Die Entwurfszeichnung 1991 zum Bebauungsplan „Gewerbegebiet Regis-Nordost“, für das der Stadtrat im Februar 1992 die Satzungs beschloss. Quelle: Stadtverwaltung

An der Preis-Trennung festhalten

Mario Fritzsche von den Freien Wähler hielt dagegen. Gerade das Mischgebiet erlaube das Nebeneinander von Wohnen und nicht störenden Betrieben. Er glaube nicht, dass dann ein einheitlicher Preis verlangt werden muss. Zudem erfordere ein B-Plan-Verfahren reichlich Zeit, bei den gewünschten Teiländerungen müsste er ja jeweils neu geführt werden.

Kämmererin Kathrin Krüger erklärte, dass in einem Kaufvertrag die Nutzung festgelegt werden kann und sich daran auch der Grundstückspreis orientiert. „Wir fügen ja jetzt schon eine Mehrerlösklausel ein. Die wird wirksam, wenn eine Umnutzung von Gewerbe- zu Wohnzwecken erfolgt.“ So müsse etwa die Malerfirma bei einem solchen Wechsel nachzahlen, weil Bodenpreise für Eigenheime wesentlich höher als für Betrieb sind.

Ausschuss berät zu Planungskonzept

Daraufhin fiel Kretzschmars Antrag bei der Abstimmung durch. Die Nutzungsänderung fürs gesamte Gebiet wurde von zehn Abgeordneten abgenickt; die zwei Ablehnungen hatten keinen Einfluss. Als Nächstes beschäftigt sich nun der Technische Ausschuss des Stadtrates mit einem Planungskonzept zu dem Verfahren.

Von Olaf Krenz