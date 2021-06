Regis-Breitingen: Zoff wegen Campern auf Schnauderwiese in Wildenhain

Regis-Breitingen/Wildenhain

Ein Verein, der einen alternativen Campingplatz betreibt, und ein Landwirt, der eine Zufahrt dahin versperrt, sind die Zutaten für einen Streit, der den Ortsteil Wildenhain der Stadt Regis-Breitingen spaltet. Und außerdem den Stadtrat und die Bauaufsicht beschäftigt.

Mathias Patzer und seine Frau Wendy Schwarz-Patzer kamen 2016 von Bitterfeld nach Wildenhain. Hier waren sie fündig geworden auf der Suche nach einem Hektar Land mit Bach und See in der Nähe. Das fanden sie mit der Auenwiese an der Schnauder am Ortsrand von Wildenhain, wo der Haselbacher See nur einen Steinwurf entfernt ist.

Mit dem Verein „Organisch leben“ wollen die beiden 38-Jährigen hier in Wildenhain ihre Vorstellung vom Leben an und mit der Natur verwirklichen und anderen zugänglich machen. Konkret sieht das so aus, dass sie die üppige Wiese, die sie „Vagabundennest“ getauft haben, als Übernachtungsplatz anbieten, den sie bewusst nicht Campingplatz nennen.

Wer Müll einsammelt, wird belohnt

Genau so wie ein ungeordneter Campingplatz in freier Natur sieht das Gelände an den Sommerwochenenden für Außenstehende aus. Autos, Zelte, Wohnwagen stehen hier. „Unser Ansatz“, sagt Wendy Schwarz-Patzer, „ist es, nichts zu verbieten, sondern zu zeigen, wie toll es ist, in der Natur zu sein.“ Ein Trockenklo mit Kompostiermöglichkeit, eine Lagerfeuerstelle und eine Badewanne mitten auf der Wiese im Freien, zu der man das Wasser tragen muss, sollen dafür als Komfort reichen. Und gleich nebenan weiden ein paar Schafe.

Mathias Patzer: Wir wollen Schwarzparker vom Haselbacher See weglocken. Quelle: André Neumann

Mit dem Angebot, für das 15 Euro pro Nacht nicht als Preis, sondern als Spendenempfehlung genannt werden, wollen sie „Schwarzcamper vom See wegholen und dort Müll vermeiden“, ergänzt Mathias Patzer. Dafür haben sie zudem ein Projekt entwickelt, bei dem Camper belohnt werden, die am See Müll einsammeln und den abliefern. Mit Planen unter den Fahrzeugen soll dafür gesorgt werden, dass die Wiese nicht verunreinigt wird.

Freies Angebot hat Gegner

Mit dem Campen auf dem Gelände haben allerdings nicht nur einige Wildenhainer ein Problem, sondern auch die Stadt. Weswegen Bürgermeister Jörg Zetzsche (Freie Wähler) das Bauaufsichtsamt beim Landratsamt eingeschaltet hat. Ein Mitarbeiter der Behörde soll schon vor Ort gewesen sein, eine abschließende Bewertung gibt es aber noch nicht. Brigitte Laux, Sprecherin des Landratsamtes, bittet auf Anfrage um Geduld.

Beladener Anhänger blockiert Zufahrt

Statt einer Klärung dieser Frage gibt es eine Auseinandersetzung an einer zweiten Front. Patzers sehen sich nämlich selbst vom ortsansässigen Landwirt Gunter Straßburger eingeschränkt und behindert.

Der blockiert seit einiger Zeit mit einem Anhänger, auf dem ein paar schwere Baustämme liegen, die einzige Zufahrt zur Wiese, auf der Feuerwehrfahrzeuge und auch Rettungsfahrzeuge, die höher als ungefähr drei Meter sind, das Gelände erreichen können. Der Haupteingang zum Wiesengrundstück ist von einem Torbogen in der Höhe begrenzt. Hier passen Autos und Wohnanhänger durch, höhere Fahrzeuge stoßen an.

Mit diesem Anhänger blockiert ein ortsansässiger Landwirt die rückwärtige Zufahrt zur Schnauderwiese. Quelle: André Neumann

Straßburger sieht sich im Recht. Denn die rückwärtige Zufahrt, das bestätigen auch Patzers und die Stadt, geht über ein Grundstück, das dem Landwirt gehört. Schuld am verqueren Grundstückszuschnitt ist offenbar ein früherer Verkauf des ehemaligen, heute trockengelegten Laufes der Schnauder durch die BVVG (Bundesvermögensverwertungsgesellschaft). Dadurch ist der rückwärtige Weg zu Patzers Wiese abgeschnitten. Ein seit Jahren laufendes Flurneuordnungsverfahren soll die Grenzprobleme irgendwann beseitigen. Doch das kann noch dauern.

„Behindert nicht die Rettungskräfte“

Einigen konnten sich Straßburger und der Verein bisher jedenfalls nicht. Der Landwirt meint, er habe einen Grundstückstausch angeboten. Patzer sagt, Straßburger habe unannehmbar hohe Forderungen gestellt. Auf einer der jüngsten Stadtratssitzungen ließ der Bauer aber auch durchblicken, dass er grundsätzliche Vorbehalte gegen das Treiben des Vereins hat und den Weg deswegen blockiert: „Das ist eine artenreiche Wiese, die wird zunichtegemacht.“

Für Karsten Jockisch, CDU-Stadtrat und Feuerwehrmann, ist es zunächst egal, ob die Wiese regelgerecht genutzt wird oder nicht. Für die Feuerwehr steht fest, machte er deutlich: Die Sperrung der Zufahrt geht nicht. „Werdet Euch einig, aber behindert nicht die Rettungskräfte“, forderte er mit Blick auf Gunter Straßburger, der für die Ortsteil-Fraktion „Bürger für HRW“ ebenfalls Mitglied des Regiser Stadtrates ist.

So wirbt der Verein „Organisch leben“ für sein Angebot am Ortsrand von Wildenhain. Quelle: André Neumann

Mario Fritzsche (Freie Wähler) gibt der Feuerwehr recht und sendet eine Warnung an den Landwirt: „Wenn dort etwas passiert, und der Rettungsdienst kommt nicht hin, hat Herr Straßburger ein Problem“, sagte er im Stadtrat.

Von André Neumann