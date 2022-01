Regis-Breitingen behält die Oberschule: Die Lage nach der Entscheidung

Regis-Breitingen

Die mit Spannung erwartete Entscheidung für die Zukunft der Oberschule Regis-Breitingen ist ganz knapp ausgefallen. Der Stadtrat hat am Donnerstagabend nach leidenschaftlicher Debatte mit hauchdünner Mehrheit entschieden, dass die Kommune die Schulträgerschaft behält.

Nun muss die Suche nach Möglichkeiten für die Erneuerung der sanierungsbedürftigen Einrichtung fortgesetzt werden. In ersten Reaktionen überwiegen Enttäuschung, Skepsis und Forderungen an die Politik.

Angebot aus Neukieritzsch abgelehnt

In einer namentlichen Abstimmung plädierten neun gegen acht Abgeordnete dafür, die Regiser Schule nicht aufzugeben. Mit diesem Beschluss schlug der Stadtrat das Angebot von Nachbar Neukieritzsch aus. Die Gemeinde wollte die Trägerschaft übernehmen und in Deutzen eine neue Oberschule bauen. Mit der Ablehnung ist die Chance auf eine baldige moderne Bildungseinrichtung an der Pleiße vorerst vom Tisch.

Die Konsequenzen dieser Entscheidung sind noch nicht abzusehen. Schulleiterin Katrin Lohse befürchtet, dass es jetzt weitergeht wie bisher. Das würde bedeuten, die Stadt sucht wie in der Vergangenheit fieberhaft nach Geld, um die für den Erhalt von Fördermitteln erforderlichen Eigenanteile zusammenzubekommen.

Knapper geht es nicht Die Entscheidung über die Trägerschaft der Oberschule Regis-Breitingen fiel in namentlicher Abstimmung. Acht Stadträte wollten die Schule abgeben, neun waren dagegen. Für die Abgabe der Schulträgerschaft stimmten: Jörg Zetzsche (Bürgermeister, Freie Wähler), Martin Lichtenstein, Mario Fritzsche, Annett Schmid (alle Freie Wähler), Viola Krohn (Siedler-Verein), Andreas Schwarz, Gunter Straßburger, Tobias Just (alle Bürger für HRW). Dagegen stimmten: Anne Katzbach (Die Linke), Angela Sadowski, Stephan Kretzschmar (beide SPD), Frank Becker, Heiko Funke, Werner Heiche (alle FDP), Ingo Opitz (parteilos), Karsten Jockisch (CDU), Manfred Räßler (Siedler-Verein).

Zetzsche: Wir haben alles versucht

Kämmerin Kathrin Krüger hatte bereits vor der Abstimmung erklärt, dass sie diesbezüglich allein schon für die Sanierung der elektrischen Anlage Probleme sieht. Wenigstens dieses Gewerk muss dringend erneuert werden, damit die Schule den Digitalpakt umsetzen kann, mit dem bundesweit Schulen für digitales Lernen ausgestattet werden sollen.

Bürgermeister Jörg Zetzsche (Freie Wähler), der selbst für die Neukieritzscher Lösung gestimmt hatte, sieht alle Bemühungen ausgeschöpft. „Es ist nicht so, dass ich jetzt die Waffen strecke, aber wir haben alles versucht“, sagte er der LVZ. Mehr als 60 Prozent Förderung gebe es in Sachsen nicht für den Schulbau, und die 40 Prozent Eigenmittel könne Regis nicht aufbringen.

Die Stadt Borna würde Regis nur bei einer Eingemeindung unterstützen, die allerdings nicht gewollt ist, so Zetzsche. Den Ball für weitere Vorschläge und Initiativen, um mehr Fördermittel zu bekommen, sieht er jetzt bei denjenigen Stadträten, die zum Neukieritzscher Vorschlag Nein gesagt haben. Die Abgeordneten und Fraktionen von CDU, SPD und FDP müssten ihre Kontakte zur Landespolitik beziehungsweise zur Bundespolitik nutzen, fordert der Bürgermeister.

Heiche sieht Ansätze und Hebel für Gespräche

Dass die Landespolitik gefragt ist, hatte während der Debatte unter anderem Stadtrat Stephan Kretzschmar (SPD) geäußert. „Was das Land Sachsen den Kommunen für Schulen zukommen lässt, ist zu wenig“, sagte er. Ganz besonders in Fällen wie in Regis-Breitingen, wo mehr als 50 Prozent der Schüler aus anderen Orten kommen. Für einen Schulneubau für 22 Millionen Euro, rechnete Kretzschmar vor, stünden 14 Millionen Euro Fördermittel bereit. „Es ist das legitime Recht von Regis-Breitingen, diese 14 Millionen Euro zu fordern“, sagte er.

Ähnlich sieht das der Stadtrat und stellvertretende Bürgermeister Werner Heiche (FDP). „Die Mittel stehen bereit“, sagte auch er. Er sehe Ansätze und Hebel für Gespräche mit dem Landkreis und dem Freistaat. Für ihn stehe außer Frage, dass eine Oberschule in Regis weiterbetrieben werden muss. „Wir werden uns als Fraktion darum kümmern. Wir werden Gespräche suchen, um die Sache zu lösen“, kündigte Heiche gegenüber der LVZ an.

Freie Wähler geschlossen für Abgabe der Schule

Er persönlich, so Heiche, wolle zudem ein Spendenkonto ins Gespräch bringen, um ein Zeichen zu setzen. „Weil viele Bürger die Schule erhalten wollen.“ Das habe er während der Debatte gespürt. Knapp 50 Besucher verfolgten die Beratung und die Abstimmung. Zustimmenden Beifall gab es für Meinungsäußerungen beider Seiten.

„Jetzt ist es so, und wir müssen etwas tun“, zeigte sich Mario Fritzsche (Freie Wähler) enttäuscht. Der Vize-Vorsitzende des Fördervereins der Schule stimmte mit seinen Fraktionskollegen für die Abgabe der Schulträgerschaft. Er glaube nicht, dass eine Oberschule in Deutzen statt der eigenen Regis-Breitingen abgewertet hätte, wie es die Gegner der Neukieritzscher Lösung befürchteten.

„Wir werden eher abgewertet, wenn wir nicht die nötigen Grundschul- und Kitaplätze schaffen können“, warnte Fritzsche. Die Gefahr sehe er, wenn Regis-Breitingen künftig alles verfügbare Geld in die Oberschule stecken muss.

Sanierung der Elektrik auf Kante genäht

Wie es jetzt konkret weitergehen könnte, skizzierte Bürgermeister Zetzsche auf LVZ-Anfrage. Die Stadt müsse im September für das kommende Jahr Fördermittel für die Sanierung der Elektrik beantragen. Kämmerin Krüger veranschlagt dafür und für erforderliche weitere Arbeiten wie den Anbau einer Rettungstreppe rund 2,25 Millionen Euro. Eine Million könne die Kommune aufbringen. Das Vorhaben müsse auf drei Jahre gestreckt werden.

Und wäre trotzdem absolut auf Kante genäht. Sollten während des Baus Schäden auftreten, die mit behoben werden müssten, bekäme die Stadt ein finanzielles Problem. Außerdem sei in der Rechnung noch kein Geld vorhanden, um Schüler während der Elektro-Sanierung bei laufendem Betrieb vorübergehend anderswo unterzubringen.

Von André Neumann