Regis-Breitingen drängt auf energetische Sanierung der Oberschule

Trotz der Pläne, das Gebäude der Oberschule Regis-Breitingen unter Denkmalschutz zu stellen, wird die Stadtverwaltung vorläufig weiter auf dessen energetische Sanierung hinarbeiten. Das hat Bürgermeister Jörg Zetzsche (Freie Wähler) der LVZ gesagt.

DDR-Schulbautyp von 1966

Die Landesdenkmalbehörde hatte gegenüber der Stadt angekündigt, das Schulgebäude unter Schutz stellen zu wollen, weil es in Sachsen einer der letzten weitgehend im Original erhaltenen Vertreter eines speziellen Schulbautyps der DDR von 1966 sei. Vor einer Entscheidung findet eine Begehung der Schule statt. Laut Zetzsche werde das voraussichtlich erst im August geschehen.

Schnell Fördergeld beantragen

Die Kommune wolle auf dem Weg zu einer energetischen Sanierung aber nicht so viel Zeit verstreichen lassen. „Wir werden weiter an den Planungen arbeiten und so schnell wie möglich einen Fördermittelantrag einreichen“, so Zetzsche. Regis-Breitingen hofft auf einen Finanzzuschuss für die Arbeiten an der Oberschule aus dem Strukturwandelfonds.

