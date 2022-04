Regis-Breitingen lässt Gehweg in Ramsdorf sanieren

Regis-Breitingen/Ramsdorf

Gute Nachricht für Anlieger der Hauptstraße in Ramsdorf. Hier kann demnächst endlich der schon ewig marode Fußweg auf der Südseite in Ordnung gebracht werden. Mit Beschluss des Stadtrates vergibt die Verwaltung den Auftrag dafür an die Firma Geithainer Tief- und Straßenbau mit Sitz in Frankenhain (Stadt Frohburg).

Für den Neubau vorgesehen sind rund 200 Meter zwischen der Bushaltestelle gegenüber des Feuerwehrgerätehauses und der Einmündung der Dorfstraße. Der Gehweg wird 1,50 Meter breit asphaltiert. Baubeginn ist nach dem Zeitplan der Stadtverwaltung Ende April.

Bei dem Vorhaben spürt die Kommune die gestiegenen Baupreise deutlich. Das günstigere von nur zwei Angeboten lag bei fast genau 73 000 Euro. Das ist wesentlich mehr als der Betrag, mit dem Verwaltung ursprünglich kalkuliert und Fördermittel beim Programm Leader beantragt hatte.

Die Zuschüsse erhöhen sich aber nicht mit, hat Bürgermeister Jörg Zetzsche (Freie Wähler) beim Vergabebeschluss erklärt. Damit liege die Förderungquote statt bei vorgesehenen 80 Prozent jetzt nur noch bei rund zwei Dritteln. Entsprechend mehr muss nun aus der Stadtkasse aufgebracht werden.

Von André Neumann