Regis-Breitingen organisiert Winterdienst über einheimische Firma

Regis-Breitingen

Der Termin für den Premiereneinsatz ist noch offen. Der hängt vom Wetter ab. Fest steht hingegen, dass das Regiser Dienstleistungs Unternehmen (RDU) jetzt für den Winterdienst im Pleißestädtchen zuständig ist. Der Technische Ausschuss des Stadtrates von Regis-Breitingen hat nach einer Ausschreibung der Firma von Marcel Becher mit Sitz in der Bahnhofstraße den Zuschlag erteilt. Der Vertrag soll fünf Jahre gültig sein.

Winterdienst: Ausschreibung bringt nur ein Angebot

Viel Spielraum blieb den Abgeordneten allerdings nicht. Der bisherige Schneeräumer Wyhrataler Dienstleistungs GmbH von Jürgen Tröbs, der mehrere Zyklen im Pleißestädtchen verantwortlich war, hat seine Geschäftstätigkeit eingestellt. Also musste nach dem Auslaufen der Vereinbarung ein Nachfolger gefunden werden. Von drei angeschriebenen Betrieben sagten jedoch zwei ab. Also konnte der Ausschuss noch zwischen Bechers Angebot und gar keinem wählen.

Regis deckelt wieder die Kosten

Wobei es die Stadt wohl hätte schlechter treffen können. Bei den Einzelpreisen stellt eine circa 15-prozentige Steigerung bei der Personal-Einsatzstunde – im Vergleich zum Wert vom Jahr 2014 – die höchste Abweichung dar. Ein wenig teurer fällt das Streusalz aus. Wenigstens fährt der Unimog etwas günstiger.

Um hier nicht ein Fass ohne Boden zu haben, sollen die Kosten für die Kommune bei 15 000 Euro gedeckelt werden. Wird der Winter nicht so streng, kann RDU auch andere Arbeiten ausführen, Baumschnitt etwa. Selbst angeboten habe Becher zudem Bankettarbeiten.

Zusätzlich im Einsatz ist der Bauhof

Klar ist indes, dass er allein nicht die gesamte Kommune abdecken kann – wie es auch bisher schon war. Die Straßen sind entsprechend einer Prioritätenliste nach Wichtigkeit eingeteilt. Und die Klasse 1 wird von der Stadt fremdvergeben, jetzt aktuell an Becher; der übrigens für den Fall des Falles nicht erst am frühen Morgen auf eine Anweisung warten, sondern Eigenkontrollen für die Notwendigkeit des Schneeschiebens durchführen will. Um einen anderen Teil der Fahrbahnen kümmern sich die Mitarbeiter des Bauhofes.

Von Olaf Krenz