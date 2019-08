Regis-Breitingen

Die Wahlberechtigten von Regis-Breitingen und seinen Ortsteilen werden in 142 Tagen erneut an die Urne gerufen. Nach in diesem Jahr Stadtrats- und Europawahl (beide 26. Mai) sowieLandtagswahl (1. September) steht in der Pleißestadt am 19. Januar 2020 die nächste Bürgermeisterwahl an. Der Stadtrat hat nun weitere Festlegungen für die Durchführung getroffen.

Regis-Breitingen eine von wenigen Ausnahmen

Mit dem Termin fällt die Kommune aus dem regionalen Rahmen. Die meisten anderen Städte und Gemeinden im Landkreis wählen ihre Oberhäupter erst 2022. In Regis-Breitingen war allerdings im Herbst 2005 der damalige und inzwischen verstorbene Bürgermeister Reinhard Mäder ( SPD) krankheitsbedingt aus dem Amt ausgeschieden.

Die damit zwingend erforderliche Neuwahl hatte im Januar 2006, reichlich zwei Jahre vorzeitig, Thomas Kratzsch ( CDU) gewonnen, der nach regulärer siebenjähriger Amtszeit 2013 vom aktuellen Chef Wolfram Lenk ( Die Linke) abgelöst worden war.

Bürgermeister Wolfram Lenk (l., Die Linke) gratuliert Ingo Opitz (CDU) zur Wahl als Zweiter Stellvertreter des Bürgermeisters. Noch hat sich für Lenks Nachfolge, die er gern selbst übernehmen will, kein Konkurrent öffentlich in Stellung gebracht. Quelle: Olaf Krenz

Bürgermeister-Kandidaten beim Wahlausschuss registrieren

Noch hat sich für dessen Nachfolge, die er gern selbst übernehmen will, kein Konkurrent öffentlich in Stellung gebracht. Spätester Termin, um aus der Deckung zu kommen, ist der 14. November. Bis zu diesem Datum müssen Interessenten den Wahlvorschlag beim Wahlausschuss einreichen. Dessen Zusammensetzung hat der Stadtrat jetzt beschlossen.

Demnach wird – in bewährter Weise – wieder als Vorsitzende Annett Steiniger (Hauptamtsleiterin der Stadtverwaltung) fungieren. Ihre Stellvertreterin ist Kath­leen Gerstner (Einwohnermeldeamt). Zum Gremium gehören zudem die Beisitzer Gerhard Rohland (Stellvertreter Werner Heiche) und Mario Fritzsche (Stellvertreterin Anne Katzbach).

Die öffentliche Bekanntmachung zur Bürgermeisterwahl wird im Oktober im Amtsblatt von Regis-Breitingen veröffentlicht, kündigt Steiniger an. Über die Zulassung der Wahlvorschläge soll spätestens am 22. November vom Wahlausschuss entschieden werden. Erst dann ist wirklich klar, wie viele Kandidaten zum Urnengang antreten. Bis zu dem haben die Bewerber dann zwei Monate Zeit für den „heißen Wahlkampf“.

Wahllokale und Erfrischungsgelder wie zuletzt festgelegt

Festgehalten wird an den bisher üblichen Wahlbezirken und damit auch Wahllokalen. Wahlberechtigte aus dem Ortsgebiet Regis stimmen in der Oberschule ab, für das Ortsgebiet Breitingen geht es ins Veranstaltungszimmer der Stadtbibliothek, die Wahlurne für das Ortsgebiet Neubau steht im Schulungszimmer der Sporthalle am Stadion. Die Wahlberechtigten aus den Ortsteilen Ramsdorf, Wildenhain und Hagenest werden in die Verwaltungsstelle Ramsdorf gerufen.

Wahlbezirke und Wahllokal zur Bürgermeisterwahl in Regis-Breitingen Wahlbezirk 1: Ortsgebiet Regis mit den Straßen Am Freibad, Am Markt, An der Pleiße, Auenstraße, August-Bebel-Straße, Bergmannsring, Bornaer Straße, Deutzener Straße, Goethestraße, Kirchstraße, Mühlenstraße, Querstraße, Rathausstraße, Schulstraße, Teichstraße, Weststraße – Wahllokal Oberschule. Wahlbezirk 2: Ortsgebiet Breitingen mit den Straßen Am Schäferbrunnen, An der Schäferei, Bachstraße, Bahnhofstraße, Forststraße, Gartenweg, Heinrich-Pestalozzi-Straße, Karl-Liebknecht-Straße, Rudolf-Breitscheid-Straße, Schillerstraße, Straße des Friedens, Thomas-Müntzer-Straße, Werkstraße – Wahllokal Stadtbibliothek, Veranstaltungszimmer. Wahlbezirk 3: Ortsgebiet Neubau mit den Straßen Am Stadion, Am Wäldchen, An der Kippe, Florian-Geyer-Straße, Siedlungsweg, Straße der Deutschen Einheit, Straße des Fortschritts – Wahllokal Sporthalle am Stadion, Schulungsraum. Wahlbezirk 4: Ortsteile Ramsdorf, Wildenhain und Hagenest – Wahllokal Verwaltungsstelle Ramsdorf.

Wer sich als ehrenamtlicher Helfer an der Wahl beteiligt, erhält ein sogenanntes Erfrischungsgeld. Mitglieder der Wahlvorstände, also die Akteure in den Wahllokalen, erhalten jeweils 35 Euro, hat der Stadtrat festgelegt. Geöffnet ist für die Stimmabgabe von 8 bis 18 Uhr. Mitgliedern des Wahlausschusses werden 25 Euro zugesprochen.

Die Regularien gelten laut der Beschlüsse des Stadtrates auch für eine eventuell erforderliche Neuwahl am 2. Februar 2020, wenn beim ersten Versuch kein Kandidat die absolute Mehrheit, also mehr als 50 Prozent der Stimmen, erringt.

Von Olaf Krenz