Regis-Breitingen

Die Kleinstadt Regis-Breitingen mit ihren rund 3800 Einwohnern will mit zu den ersten Kommunen gehören, die gewissermaßen ein digitales Rathaus betreiben. Oder die zumindest Teile der Verwaltungsvorgänge auch digital anbieten. Deswegen tritt die Kommune der sogenannten „Rathaus-Cloud“ bei. Das hat der Stadtrat am Donnerstagabend beschlossen.

Dabei handelt es sich um eine kurz vor der Gründung stehende Genossenschaft, die Kommunen eine Software-Lösung und die Vernetzung anbietet. Hintergrund ist das Onlinezugangsgesetz (OZG). Das Bundesgesetz verpflichtet den Bund und die Länder dazu, bis spätestens mit Ablauf dieses Jahres ihre Verwaltungsleitungen auf digitalen Portalen anzubieten, also im Internet.

Bisher 16 Kommunen bei Projekt dabei

Die Genossenschaft, das sagte Wurzens Oberbürgermeister Jörg Röglin (SPD) auf der Ratssitzung, will auch kleineren Gemeinden ermöglichen, das Gesetz umzusetzen. Der Regiser Bürgermeister Jörg Zetzsche hatte seinen Amtskollegen eingeladen, weil in dessen Stadt gemeinsam mit weiteren Kommunen aus dem Wurzener Raum die Rathaus-Cloud geboren und entwickelt worden war.

Mittlerweile haben sich 16 Städte und Gemeinden aus ganz Sachsen dem Projekt angeschlossen. Hinter dem steht der Grundgedanke, dass Verwaltungsvorgänge in allen Kommunen im Grunde die gleichen sind. Ob eine Gewerbeanmeldung oder der Antrag für eine Straßensperrung – der reine Vorgang ist in Regis-Breitingen kein anderer als in Wurzen und Rodewisch.

Überschaubare Konditionen für die Kleinstadt

Allerdings, das sagte Zetzsche, können sich kleine Kommunen wie Regis-Breitingen den Aufbau einer digitalen Verwaltungsinfrastruktur, wie sie zur Erfüllung des OZG nötig ist, gar nicht leisten. Dagegen seien die Konditionen in der Genossenschaft „Rathaus-Cloud“ überschaubar. Jede beteiligte Kommune erwirbt für 5000 Euro einen Genossenschaftsanteil. Für die Dienstleistung selbst zahlt sie einen (Basispaket) oder zwei (Full Service) Euro je Einwohner. Da Regis-Breitingen schon jetzt beitritt, erspart sich die Stadt weitere 5000 Euro Beitrittsgeld.

Röglin rechnet damit, dass die „Rathaus-Cloud“ am 1. April starten kann. Dann zunächst mit einem begrenzten Angebot. Im ersten Schritt sollen verkehrsrechtliche Anordnungen und Sondernutzungen online beantragt und erstellt werden können. Außerdem können Brauchtumsfeuer und Feuerwerke beantragt sowie Gewerbe an-, um- und abgemeldet werden. Gern auch Sonnabendabend mit dem Handy, so der Wurzener Stadtchef.

Bearbeitungsstand am Handy verfolgen

Weitere Verwaltungsvorgänge sollen hinzukommen. Nutzer, also Privatpersonen, Firmen und andere Behörden, könnten auf der digitalen Plattform, am Computer, Tablet und Handy auch sehen, in welchem Bearbeitungsstand ihr Vorgang gerade ist. Ähnlich kennen das Kunden von online bestellten Waren, für die sie den Lieferstatus am Handy nachverfolgen können.

Zuletzt wird die Verwaltungsgebühr online bezahlt. Zetzsche nannte die „Rathaus-Cloud“ eine „elegante Lösung“. Der Stadtrat beschloss den Beitritt zur Genossenschaft mit deutlicher Mehrheit bei zwei Gegenstimmen.

Von André Neumann