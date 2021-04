Jede Menge wilder Müll hat sich rund um den Haselbacher See bei Regis-Breitingen angesammelt. Am 24. April soll dem gemeinsam zu Leibe gerückt werden. Helfer sind willkommen.

Wilder Müll am Haselbacher See - Regis-Breitingen und Anglerverband rufen zum Frühjahrsputz auf

