Endlich wieder einmal singen, den Sachsen-Sängerspruch: „Treu schlägt das Herz, gern hilft die Hand, hell klingt das Lied im Sachsenland.“ Rainer Hellriegel aus Lobstädt wünscht sich das so sehr. Er ist 78 Jahre alt und Vorsitzender des Männerchores Lobstädt. Und er erinnert sich an die letzte Übungsstunde im Vereinszimmer des „Kastanienhofes“.

Das ist jetzt ein Jahr her. Seitdem erklangen nur noch ganz wenige Lieder. Und keiner weiß, wann sich das ändert. Da hilft es nichts, wenn das Herz treu schlägt. „Wir versuchen, die Chöre am Leben zu erhalten“, sagt Hanno Wolf. Er ist sechs Jahre jünger als sei Sängerfreund und leitet als amtierender Vorsitzender den Männerchor „Liedertafel“ Regis-Breitingen.

Mangels ausreichender Sänger proben und singen die beiden Chöre seit etlichen Jahren nur noch gemeinsam unter ihrem Leiter Joachim Rose. Doch nun zwingt die Corona-Pandemie sie alle schon viel zu lange, ihre Leidenschaft ruhen zu lassen. Nach jener letzten Probe im angestammten Vereinsraum Anfang März 2020 gab es zwischen August und Oktober noch ein paar im großen Saal des Gasthofes, wo man sich mit viel Abstand aufstellen konnte.

Letzter Auftritt ist fünf Monate her

Möglich waren auch noch ein paar Freiluft-Auftritte, der letzte Anfang Oktober im Hof des Altenheimes „St. Barbara“ in Regis-Breitingen. „Das war schön“, sagen Hellriegel und Wolf. Und das war’s dann aber auch. Fünf Monate ist das jetzt her.

Es heißt ja immer, die Alten treffe die Pandemie am härtesten. Krankheitsverläufe und Tod sind damit gemeint, und natürlich ist das das Furchtbarste. Doch so wie auch Kinder leiden, die nicht in die Schule und zu ihren Freunden dürfen, so leiden auch Senioren, die nicht erkranken.

Die 13 Sänger der Liedertafel sind im Durchschnitt 78 Jahre alt, die 15 Lobstädter kommen auf 74. Soweit die beiden Vorsitzenden wissen, hat das Corona-Virus keinen von ihnen erwischt. Aber ihnen allen wird seit vielen Monaten genommen, was ihnen Lebensfreude verheißt, die gerade im hohen Alter sehr wichtig ist: Gesang, Geselligkeit, das gemeinsame Bier in den Pausen zwischen den Proben, das fröhliche Ständchen für jeden, der seit dem letzten Treffen Geburtstag hatte.

Mal singen mit den Enkelkindern

Jetzt sind eine Gruß-Annonce zum Geburtstag im Amtsblatt der Gemeinden und ein Anruf das Höchste an gebliebener Verbindung. Sonst gibt es kaum Kontakt, Besuche schon gar nicht. „Wir sind Risikogruppe“, sagt Hanno Wolf. „Was hätte ein Besuch für einen Sinn, dann kriegt es einer, und dann?“

Und es leide auch die Qualität, Texte lassen sich schwerer merken, die Stimme verliert Schwung. Das, sagen die beiden Vorsitzenden, sei schon im vorigen Jahr zwischen März und Oktober zu spüren gewesen. Hanno Wolf singt deswegen ab und zu mit seinen Enkeln, Rainer Hellriegel für sich allein. Gemeinsame Proben übers Internet, das sei nichts mehr für ihre Altersgruppe,.

Der harte Kern ist noch dabei

Am Traurigsten sei es um die Weihnachtszeit gewesen, bekennt Rainer Hellriegel mit bekümmertem Gesichtsausdruck. Eigentlich ja hohe Zeit für von Leidenschaft und Traditionsbewusstsein angetriebene Laienchöre. Aber diesmal: „Weihnachten war bedrückend, das Schlimmste. Wir haben nicht ein Weihnachtslied gesungen.“

Da ist es fast schon ein Wunder, dass es die beiden Chöre noch gibt, die schon lange vor Corona immer kleiner und älter wurden. Hanno Wolf ist überzeugt: „Die jetzt noch dabei sind, das ist der harte Kern“. Und Sangesbruder Rainer Hellriegel pflichtet bei: „Das sind echte Sänger. Die machen alle mit.“

Wen sie denn mal wieder dürfen. Die beiden Vorsitzenden befürchten allerdings, dass Chöre zu den letzten Vereinen gehören werden, für die irgendwann alles wieder normal wird. Dabei ist 2021 ein großes, gemeinsames Jubiläumsjahr. Der Männerchor Lobstädt wird 175 Jahre alt, die Liedertafel 125. „Wir hatten schon eine 300-Jahr-Feier geplant“, sagt Rainer Hellriegel. Nun können sie alle miteinander nur hoffen und warten, bis sie wieder singen dürfen: „Brüder reicht die Hand zum Bunde“, das Bundeslied, wäre für Hanno Wolf, das erste, das er anstimmen möchte.

