Regis-Breitingen will Boot für Feuerwehr Ramsdorf anschaffen

Regis-Breitingen/Ramsdorf

Die Stadt Regis-Breitingen will ihre Ortsfeuerwehr im Ortsteil Ramsdorf besser ausstatten. Der Stadtrat hat beschlossen, ein neues Schlauchboot für die Brandschützer anzuschaffen. Dieses soll ein 22 Jahre altes Boot ersetzen, welches nach den Worten von Ortswehrleiter Jens Braumann nicht mehr einsatzbereit ist.

In Regis-Breitingen mit seiner Lage an dem Haselbacher See und weiteren Gewässern würden Alarm- und Ausrückepläne mindestens zwei Boote vorsehen, welche bei Unfällen auf den Gewässern zum Einsatz kommen können, heißt es zur Begründung für die Investition seitens der Stadtverwaltung.

Mehr Wasserunfälle am Haselbacher See

Ein Rettungsboot ist in Regis-Breitingen stationiert. „Das zweite Boot war immer in Ramsdorf“. sagt Braumann. Ihm zufolge steigt die Zahl der Wasserunfälle, weil das Erholungsgebiet stärker frequentiert wird. In der Vergangenheit sei die Feuerwehr Ramsdorf bei Rettungseinsätzen immer zuerst auf dem Haselbacher See gewesen, da der Ort am nächsten dran liege. „Da sollte man auch die erforderliche Technik vorhalten.“

Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Ramsdorf Quelle: André Neumann

Investition wird zur Hälfte gefördert

Bei den Mitgliedern des Stadtrates kam der Wehrleiter mit seiner Argumentation gut an. Die Anschaffung wurde einstimmig beschlossen. Es geht um eine Investition von rund 6600 Euro, wofür die Stadt eine Förderung von 50 Prozent erwartet. Laut Kämmerin Kathrin Krüger könnte das Boot noch in diesem Jahr angeschafft werden.

