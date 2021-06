Regis-Breitingen will eine weitere Corona-Impfaktion

Regis-Breitingen

Rund 200 Einwohner von Regis-Breitingen haben am Freitag im Rahmen einer mobilen Impfaktion in der Sporthalle am Stadion ihre erste Corona-Schutzimpfung erhalten. Die verfügbaren Termine waren ausgebucht, sagte Bürgermeister Jörg Zetzsche (Freie Wähler) der LVZ. Nur zwei Personen hätten ihren Termin abgesagt.

Geimpft wurde von zwei in der Stadt praktizierenden Hausärzten. Zetzsche dankt allen Beteiligten für ihren Einsatz. Neben Mitarbeitern des Arbeiter-Samariter-Bundes halfen Kameraden der Feuerwehr und Mitarbeiter der Stadtverwaltung bei der Organisation und Durchführung.

Alle am Freitag Geimpften erhalten am 25. Juni die zweite Spritze. Unabhängig davon wollen Regiser Hausärzte und die Stadtverwaltung demnächst eine weitere Impfaktion für die Einwohner organisieren.

