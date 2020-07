Regis-Breitingener Bürgermeister Zetzsche jetzt zweiter Stellvertreter im ZBL

Borna

Der Zweckverband Wasser/Abwasser Bornaer Land (ZBL) hat seine Führungsriege komplettiert. Nach der Bürgermeisterwahl in Regis-Breitingen war dem ZBL mit dem nicht wieder gewählten Bürgermeister Wolfram Lenk sein zweiter Stellvertreter abhanden gekommen.

Beworben hatten sich der Böhlener Bürgermeister Dietmar Berndt (parteilos) und der neue Bürgermeister von Regis-Breitingen, Jörg Zetzsche (Freie Wähler). Die Konstellation war offenbar überraschend. Mit der Notwendigkeit einer regulären Wahl mit Stimmzetteln und Wahlurne hatte man bei der Vorbereitung der jüngsten Verbandsversammlung nicht gerechnet.

Böhlener Bürgermeister zieht Kandidatur zurück

Nach der Frage, ob beide Bewerber bei ihrer Kandidatur bleiben, zog Berndt seine Bewerbung zurück. Zetzsche wurde einstimmig zum zweiten stellvertretenden Verbandsvorsitzenden gewählt. Vorsitzende des ZBL ist die Bornaer Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke), erster Stellvertreter der Neukieritzscher Bürgermeister Thomas Hellriegel ( CDU).

Eine weitere Veränderung im ZBL betrifft Ort und Zeit der Sitzungen der Verbandsversammlung, des wichtigsten beschließenden Gremiums in dem Zweckverband. Dessen Zusammenkünfte begannen bisher immer 17 Uhr, aus Rücksicht auf die in der Verbandsversammlung vertretenen ehrenamtlichen Bürgermeister, die zumeist erst nach ihren Arbeitszeiten an den Sitzungen teilnehmen können.

Keine festen Orte und Zeiten mehr

Künftig, so ist es jetzt beschlossen worden, gibt es weder eine feste Uhrzeit noch einen festen Ort für die Sitzungen. Offiziell begründet wird das mit der Corona-Pandemie und den Hygiene- und Abstandsregeln. Der Beratungsraum am Verbandssitz in Blumroda sei zu klein, das Stadtkulturhaus in Borna stehe nicht immer zur Verfügung, erläuterte die Verbandsvorsitzende.

Luedtke wies darauf hin, dass man bei der Wahl von Sitzungsort- und -zeit flexibel sein müsse. Man wisse aber auch, das ein großer Teil der Verbandsräte Arbeitnehmer seien. Darauf wies auch Uwe Wellmann, ehrenamtlicher Verbandsrat aus Rötha, ausdrücklich hin. Grundsätzlich, forderte er, sollte versucht werden, die Sitzungsanfangszeiten bei 17 Uhr zu belassen.

Der Abwasserzweckverband Espenhain (AZV), der ebenfalls rund um Borna tätig ist und mit dem ZBL über eine mögliche Fusion redet, beginnt seine Sitzungen in der Regel vormittags. In dessen Verbandsversammlung sind ausschließlich Bürgermeister vertreten.

