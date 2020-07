Regis-Breitingener Oberschulleiterin Dagmar Meißner geht in den Ruhestand

Regis-Breitingen

Für ein Austrudeln in den letzten Monaten des Arbeitslebens ist Dagmar Meißner keine Chance geblieben. Vielmehr hat die Corona-Pandemie auch sie vor ganz neue Herausforderungen gestellt. Und diese hat die Leiterin der Oberschule Regis-Breitingen mit ihren Kollegen sowie den Fünft- bis Zehntklässlern gemeistert – wie nicht nur der gute Absolventenjahrgang zeigt: Immerhin 13 der 41 Realschüler sind beim Notendurchschnitt unter 2,0 geblieben, der Beste glänzt mit 1,07. Nun noch ein paar Tage Urlaub in Österreich, dann geht Meißner zum Monatsende in den Ruhestand.

Dagmar Meißners Weg in die Schulleitung

Lehrerin geworden zu sein, hat sie nie bereut, sagt die 64-Jährige. „Dabei wollte ich Architektin werden. Aber da hatten meine Eltern nicht das richtige Parteibuch.“ Nach dem Studium kam die gebürtige Heuersdorferin 1978 an die Polytechnische Oberschule „ Ernst Thälmann“ im Nachbardorf Deutzen. Die 22-Jährige unterrichtete Mathematik und Physik – was Dagmar Meißner bis ins aktuelle Jahr Freude bereitet hat. Schmunzelnd meint sie: „Die Schüler haben mir die wenigsten Probleme bereitet.“ Die Schwierigkeiten kamen mit der Verwaltungsarbeit.

Anzeige

In die geriet sie „zufällig, das war nicht mein Plan“. In den politischen Veränderungen der Wendezeit wurden unbelastete Pädagogen gesucht, die dann in Leitungspositionen „gedrängt“ wurden: „,Mach das mal‘, hat es geheißen.“ Und so wurde sie Stellvertreterin vom neuen Chef Wolfgang Bär. Nach seinem Ausscheiden im Februar 2002 rückte sie an die Spitze. Und erlebte dann eine ganz schwere Zeit in ihrem Berufsleben.

Weitere LVZ+ Artikel

Meißner muss die Mittelschule Deutzen schließen

Die längst Mittelschule genannte Einrichtung musste auf Weisung des Kultusministeriums wegen zu geringer Schülerzahlen schließen. Die unteren Klassen wechselten vorzeitig nach Regis-Breitingen, die höheren hörten den letzten Gongschlag im Juli 2004 und folgten nach den Ferien ins Pleißestädtchen – mit Meißner. Hier war sie dann Stellvertreterin von Joachim Rose und seinem Nachfolger Ewald Braun, ehe sie im Februar 2010 selbst als Leiterin aufrückte. Die Arbeit als Fachlehrerin behielt sie trotz aller Bürokratie bei.

Der LVZ-Bericht vom 7. Juli 2004 über die letzte Unterrichtsstunde an der Mittelschule Deutzen vom Vortag. Quelle: LVZ

Schöne und weniger erfreuliche Erlebnisse

Nach dem schönsten Moment ihres Berufslebens gefragt, sagt Dagmar Meißner: „Es gab so viele schöne Erlebnisse. Eins rauszupicken, geht eigentlich nicht. Es waren schon sehr emotionale Dinge dabei.“ Hingegen wird sie bei schlechten Begebenheiten und Geschehnissen konkret. Neben der Deutzener Schulschließung stehen obenan das jahrelang drohende Aus für die Regiser Bildungseinrichtung (inklusive Beobachtungsstatus und Investitionsstopp) sowie die Absage 2010, eine 5. Klasse bilden zu dürfen. Grund war der Mitwirkungsentzug des Kultusministeriums, weil mit 33 die 40 Anmeldungen für die geforderte Zweizügigkeit verpasst wurden.

„Der ewige Kampf um genug Schüler zum Erhalt der Schule hat gezehrt.“ Auch das plötzliche Fehlen des Schulbusverkehrs, weil der Landkreis die Zahlungen einstellte, habe ihr zugesetzt. „Aber letztlich bin ich ein Stehaufmännchen. Was hatte ich denn für eine Wahl? Wobei ich viel Glück mit meinem Team, den Eltern und dem aktiven Förderverein hatte“, dankt Meißner ihren Partnern. Sie habe nie den Anspruch gehabt, alles allein und am besten zu können.

Festveranstaltung zu „50 Jahre Oberschule Regis-Breitingen“ im September 2019: Bürgermeister Wolfram Lenk (Die Linke) übergibt Schulleiterin Dagmar Meißner einen gebastelten Pausenplatz mit 3000 Euro für die Schulhofgestaltung. Quelle: Oberchule Regis-Breitingen

Die nie vorstellbare Corona-Zeit

Seitdem Sachsen keine Schulen mehr schließt, ist der Zuspruch in Regis wieder größer geworden. Im jetzt beendeten Schuljahr wurden 276 Mädchen und Jungen von 26 Lehrern betreut, für alle und mit allen zog Dagmar Meißner die Fäden. Ganz besonders in der Corona-Zeit. „Nicht in meinen kühnsten Träumen habe ich mir sowas vorstellen können. Nichts ist mehr gewesen, wie es war.“ Bei der langsamen Wiederöffnung der Schule habe sie „nicht gewusst, was wird, ob Lehrer und Schüler kommen“. Und wie alles funktionieren soll bei den schmalen Fluren. „Doch letztlich haben wir gemeinsam gut gehandelt, wir können zufrieden sein.“

Womit sie ausdrücklich auch die Abschlüsse der 10. Klassen meint. „Insgesamt war das ein guter, wenn auch kein herausragender Jahrgang. Aber unter den Bedingungen haben die Schüler herausragende Leistungen erbracht.“ Statt der großen Zeugnisausgabe mit allen und anschließendem Tanz im Lobstädter „Kastanienhof“ gab es drei kleinere Veranstaltungen in der Turnhalle der Schule – „schön und emotional“, sagt Meißner.

Meißners Abschied und die Pläne für die Zukunft

Nun geht ein großer Abschnitt zu Ende, 42 Jahre im Schuldienst. „Das wird sicherlich ein Einschnitt, vor allem da dann viele soziale Kontakte fehlen.“ Das habe sie schon bei der Corona-Schließung gespürt. Dass ihr langweilig wird, glaubt sie nicht. „Ich habe Mann, Haus, Garten, vier Enkel. Ich will Sport treiben, Radfahren, Laufen, Schwimmen, Skifahren, kein Extremsport. ich will auch gern wegfahren, aber keine Weltreise.“ Der Schule bleibe sie im Förderverein verbunden. „Klar werde ich auch mal die Kollegen besuchen, reinreden will ich allerdings nicht.“

Bürgermeister Jörg Zetzsche (Freie Wähler) dankt Dagmar Meißner. Die Leiterin der Oberschule Regis-Breitingen geht zum 31. Juli in den Ruhestand. Quelle: privat

Schließlich stellt Dagmar Meißner klar: „Ich gehe gern, hab ja schon ein Jahr länger gemacht als die vielen anderen Schulleiter, die meist mit 63 aufhören. Dennoch, im Moment tränt das eine Auge mehr, als das andere lacht.“ Am meisten jedoch grämt sie, dass sie nicht noch in ein neues Schulhaus einziehen konnte. „Aber wer weiß, wann das in Regis wird.“ Und eine offizielle Information vom Landesamt für Schule und Bildung, wer ihr nachfolgt, liegt ebenso wenig vor.

Lesen Sie auch

Von Olaf Krenz