Die Kindertagesstätte „Regenbogenland“ in Regis-Breitingen kann ihren „Fuhrpark“ erneuern. Der dazu benötigte Finanzzuschuss ist eingegangen. Dabei handelt es sich um eine Spende über 3000 Euro von der Manfred-Roth-Stiftung. Genutzt werden soll das Geld vor allem für den Kauf von neuen Krippenwagen, sagt Erzieherin Daniela Wendt.

Mit Kollegin Susi Koch und 18 Vorschulkindern hat sie den symbolischen Scheck vor der Norma-Filiale im Eck Deutzener und Blumrodaer Straße übernommen. Matthias Lehmann, Leiter der sächsischen Niederlassung der Lebensmitteldiscounter-Handelskette in Rossau (bei Mittweida, Kreis Mittelsachsen), ist der freizügige Spender im Namen der Stiftung. „Die hat der Norma-Gründer ins Leben gerufen, um soziale und kulturelle Projekte aus dem Gewinn des Unternehmens zu unterstützen“, erklärt er. Einmal im Jahr erfolge die Ausschüttung.

Regis-Breitingen stand Norma nach Sturm „Friederike“ zur Seite

Diesmal sei Regis-Breitingen an der Reihe, weil die Stadt 2018 nach dem Sturmschaden Norma hilfreich zur Seite gestanden hatte. „Friederike“ hatte über 1000 Quadratmeter Dach des Discounters abgedeckt, so Lehmann. Zu dieser Großreparatur musste noch sämtliche Ausstattung erneuert werden, sodass erst nach fast vier Monaten Wiedereröffnung war. „Das passierte alles in enger Abstimmung mit der Stadt.“ Das Unternehmen freue sich, dass die Kunden die Filiale wieder angenommen haben. „Wir sind zufrieden mit dem Standort“, sagt der Niederlassungsleiter.

Deshalb gebe es den Dank mit der Spende für die Kindereinrichtung. „Wir haben das von der Stadtverwaltung vorgeschlagene Projekt Bollerwagen bei der Stiftung vorgestellt und Zustimmung erhalten“, so Lehmann. „Unsere Krippe benötigt die neuen Gefährte, weil die bisherigen nicht mehr gut sind“, sagt Erzieherin Wendt. „Und es soll noch etwas Bastelmaterial herausspringen.“ Die Mädchen und Jungen, die im Sommer in die Grundschule wechselten, haben sich mit einem Bild voller Handabdrücke und einem Lied bedankt. Wofür sie schließlich noch Eis erhielten.

