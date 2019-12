Regis: LVZ lädt zum Forum zur Bürgermeisterwahl

Regis-Breitingen

Ein Startschuss war zwar nicht zu hören. Doch nun ist er auch im Stadtbild eröffnet, der Wahlkampf der Bürgermeister-Kandidaten in Regis-Breitingen. Am Wochenende haben die Herausforderer des Amtsinhabers beziehungsweise ihre Unterstützer Wahlplakate aufgehängt und Flyer verteilt. Schon zuvor schalteten sie Facebook-Seiten zu ihrer Bewerbung frei. Mit dem Urnengang am 19. Januar 2020 wollen Jörg Zetzsche (Freie Wähler) und Karsten Jockisch ( CDU) Stadtoberhaupt Wolfram Lenk ( Die Linke) ablösen. Der hält allerdings dagegen und stellt sich zur Wiederwahl.

LVZ-Wahlforum am 8. Januar 2020

Elf Tage vor der Abstimmung veranstaltet die LVZ ein öffentliches Wahlforum mit dem Trio, das dafür bereits zugesagt hat. Bei der Veranstaltung am 8. Januar in der Sportgaststätte Heiche müssen die drei Kandidaten – Bürgermeister der eine, ehrenamtliche Stadträte die zwei anderen – Farbe bekennen. Über sich und ihre aktuelle Einschätzung des Pleißestädtchens, vor allem aber natürlich über ihre Vorhaben und Ziele für die siebenjährige Amtszeit. Gäste müssen sich nicht anmelden.

Wer neuer Regiser Bürgermeister wird

Bei der Bürgermeisterwahl am dritten Sonntag im neuen Jahr gibt es eine Entscheidung, wenn ein Bewerber die absolute Mehrheit holt – mehr als die Hälfte. Erreicht das keiner, findet 14 Tage später, am 2. Februar, der zweite Wahlgang statt. Dann wird der Kandidat mit der einfachen Mehrheit, also „bloß“ mehr Stimmen als die Konkurrenten, neuer Bürgermeister.

Von Olaf Krenz