Regis: So wird am Sonntag der Bürgermeister gewählt

Regis-Breitingen

Es liegt Spannung in der Luft von Regis-Breitingen. Aktuell drehen sich viele Gespräche im Pleißestädtchen um die Bürgermeisterwahl am Sonntag. Selbst bei Geburtstagsfeiern ist das ein wesentliches Thema. Herauszuhören ist, dass ein Großteil der Einwohner noch unentschlossen ist: Setze ich das Kreuz für Amtsinhaber Wolfram Lenk ( Die Linke) oder einen der Herausforderer Jörg Zetzsche (Freie Wähler) beziehungsweise Karsten Jockisch ( CDU)?

Wer über den Regiser Bürgermeister mitentscheidet

Klar ist hingegen, dass es auf jedem Stimmzettel eben nur eine solche Markierung geben darf, wenn er gültig sein soll. „Weil jeder Wahlberechtigte diesmal nur eine Stimme hat“, sagt Annett Steiniger, Vorsitzende des Wahlausschusses für die Kommune und Hauptamtsleiterin der Stadtverwaltung. 3284 Menschen sind aufgerufen, über das neue Stadtoberhaupt mitzuentscheiden.

Dieses wählen dürfen Deutsche und andere EU-Staatsangehörige ab 18 Jahren, die mindestens drei Monaten in Regis, Breitingen sowie den Ortsteilen Ramsdorf, Wildenhain und Hagenest wohnen, das heißt gemeldet sind. Insgesamt leben laut Statistischem Landesamt 3895 Personen im Gebiet (Stand 30. September 2019).

Annett Steiniger ist als Vorsitzende des Wahlausschusses die Chefin der Bürgermeisterwahl 2020 in Regis-Breitingen. Quelle: Olaf Krenz

Wie der Jugendknast beteiligt wird

Deshalb können auch Insassen der Jugendstrafvollzugsanstalt Regis-Breitingen, die keinen anderen Wohnsitz haben, am Urnengang teilnehmen. „Diesmal gibt es dort 60 Wahlberechtigte“, so Steiniger. „Früher waren das doppelt so viele.“ Wobei sie – aus ganz praktischen Gründen – die Briefwahl nutzen müssen. Tatsächlich hält sich das Interesse der Strafgefangenen jedoch in Grenzen. „Die Unterlagen wurden nur 16-mal angefordert.“

Bis wann die Briefwahl möglich ist

Aktive Briefwähler hat Steiniger bis zum Mittwochvormittag 225 gezählt. Es sei aufgrund von Weihnachtszeit und Jahreswechsel etwas schleppend angelaufen. „Inzwischen hat das ordentlich zugenommen. Und ich denke, es kommen noch mehr. Wir hatten meist rund zehn Prozent Briefwähler.“ Wer die Unterlagen schon hat, kann sie bis zum späten Sonntagnachmittag in den Rathauskasten einwerfen. „Wer sie noch benötigt, sollte am Donnerstag bis 17 Uhr beziehungsweise am Freitag bis 16 Uhr ins Rathaus kommen“, wirbt sie um Teilnahme.

Der Stimmzettel zur Bürgermeisterwahl 2020 in Regis-Breitingen. Quelle: Olaf Krenz

Wie die Wahl am Sonntag abläuft

Am Sonntag dann sind die üblichen vier Wahllokale von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Je sieben Mitglieder haben die Wahlvorstände vor Ort. „Mit den fünf vom Briefwahlvorstand sind also 33 Personen im Einsatz, 14 Freiwillige und 19 Stadtbedienstete.“ Hinzu kommen noch die sechs Akteure vom Wahlausschuss, Chefin Steiniger und Stellvertreterin Kathleen Gerstner, die auch als Schriftführerin fungiert, sowie die Beisitzer Gerhard Rohland (Stellvertreter Werner Heiche) und Mario Fritzsche (Stellvertreterin Anne Katzbach).

Geplant ist, dass in der Sitzung ab 20 Uhr das vorläufige Wahlergebnis feststellen. „Ich gehe davon aus, dass in etwa einer Stunde ausgezählt ist. Dann erhalten wir die Zahlen“, so Steiniger. Die Wahlvorstände müssen dann noch die Stimmzettel verpacken, das beschriften und zum Rathaus bringen.

Wahlbezirke und Wahllokale bei der Bürgermeisterwahl 2020 in Regis-Breitingen Wahlbezirk 1: Ortsgebiet Regis mit den Straßen Am Freibad, Am Markt, An der Pleiße, Auenstraße, August-Bebel-Straße, Bergmannsring, Bornaer Straße, Deutzener Straße, Goethestraße, Kirchstraße, Mühlenstraße, Querstraße, Rathausstraße, Schulstraße, Teichstraße, Weststraße – Wahllokal Oberschule. Wahlbezirk 2: Ortsgebiet Breitingen mit den Straßen Am Schäferbrunnen, An der Schäferei, Bachstraße, Bahnhofstraße, Forststraße, Gartenweg, Heinrich-Pestalozzi-Straße, Karl-Liebknecht-Straße, Rudolf-Breitscheid-Straße, Schillerstraße, Straße des Friedens, Thomas-Müntzer-Straße, Werkstraße – Wahllokal Stadtbibliothek, Veranstaltungszimmer. Wahlbezirk 3: Ortsgebiet Neubau mit den Straßen Am Stadion, Am Wäldchen, An der Kippe, Florian-Geyer-Straße, Siedlungsweg, Straße der Deutschen Einheit, Straße des Fortschritts – Wahllokal Sporthalle am Stadion, Schulungsraum (als einziges barrierefrei). Wahlbezirk 4: Ortsteile Ramsdorf, Wildenhain und Hagenest – Wahllokal Bauhof Ramsdorf.

Wann das Ergebnis der Wahl erwartet wird

Neuer Bürgermeister ist, wer mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten hat – die absolute Mehrheit. Gibt es nicht den Sieger mit mindestens 50 Prozent plus einer Stimme, muss am 2. Februar ein zweiter Wahlgang stattfinden. „Dann könnten alle drei Bewerber noch mal antreten, oder auch jemand den Rückzug antreten“, erklärt Annett Steiniger. „Neue Kandidaten, wie früher mal üblich, dürfen nicht mehr hinzukommen.“

Von Olaf Krenz