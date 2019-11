Regis: Trio zugelassen zu Bürgermeisterwahl

Regis-Breitingen

Eine Überraschung ist ausgeblieben. Zum bereits bekannten Bewerber-Trio für die Bürgermeisterwahl in Regis-Breitingen ist kein „Joker“ hinzugekommen. Der Wahlausschuss hat am Donnerstagabend als Vorschläge für den Urnengang am 19. Januar 2020 die Kandidaten Wolfram Lenk (55, Die Linke), Jörg Zetzsche (53, Freie Wähler) und Karsten Jockisch (51, CDU) zugelassen.

Keine Mängel bei Trio für Bürgermeisterwahl

Annett Steiniger, die Vorsitzende des Gremiums, sagte, dass zwar viermal die entsprechenden Unterlagen abgeholt wurden. Doch nur dreimal wurden sie ausgefüllt eingereicht. Im Vorfeld bereits von der Ausschusschefin, die sich als Hauptamtsleiterin der Stadtverwaltung von Amtswegen mit den Regularien auskennt, und ihrer Stellvertreterin Kath­leen Gerstner geprüft, wurden die Dokumente in der öffentlichen Sitzung von den Beisitzern sowie den Vertrauensleuten der Bewerber kontrolliert. Entscheidende Mängel gab es nicht.

Reihenfolge: Erst Amtsinhaber, dann letzte Stimmenzahl

„Damit müssen wir keinen Vorschlag zurückweisen“, so Steiniger. Sie erklärte, dass die Reihenfolge der Namen auf dem Stimmzettel von der Kommunalwahlordnung vorgegeben ist. Demnach steht der erneut antretende Amtsinhaber an erster Stelle – also Lenk. Danach folgen die weiteren Kandidaten entsprechend der Stimmenzahl ihrer Wahlvorschlagsträger (Gruppierung) bei der letzten regelmäßigen Stadtratswahl. Zetzsche und seine Freien Wähler hatten im Mai 1025 Kreuze erhalten. Damit wird er vor Jockisch genannt, dessen Christdemokraten auf 729 gekommen waren.

Briefwahl in Regis-Breitingen wohl noch 2019

Nun werden die Aufträge zum Druck der Wahlbenachrichtigungen und der Stimmzettel ausgelöst. Wenn die Bürger ihre Karten erhalten haben, können sie die Briefwahl ausüben, so Steiniger. Das könnte Mitte Dezember sein. Sollte am regulären Wahltag 19. Januar kein Bewerber die absolute Mehrheit erringen (50 Prozent plus eine Stimme), gibt es einen zweiten Wahlgang am 2. Februar.

Von Olaf Krenz