Regis: Zweiter Wahlgang für neuen Bürgermeister nötig

Regis-Breitingen

Ein ganz enges Kopf-an-Kopf-Rennen ist die Bürgermeisterwahl der Stadt Regis-Breitingen am Sonntag zwar nicht gewesen. Dennoch konnte keiner der drei Kandidaten die erforderliche absolute Mehrheit von über der Hälfte der Stimmen erlangen. Das beste Ergebnis laut Schnellmeldung erreichte Amtsinhaber Wolfram Lenk ( Die Linke) mit 40,67 Prozent. Dahinter rangieren Jörg Zetzsche von den Freien Wählern mit 32,93 Prozent sowie CDU-Bewerber Karsten Jockisch mit 26,40 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 53,46 Prozent.

Die Bürgermeisterwahl in Regis-Breitingen ist noch ohne Gewinner. Die Kandidaten Wolfram Lenk (v. l., Die Linke), Jörg Zetzsche (Freie Wähler) und Karsten Jockisch (CDU) benötigen einen zweiten Wahlgang. Quelle: Fotodesign Gahntz (2)/Falk Opelt

Damit wird ein zweiter Urnengang erforderlich, der bereits für den 2. Februar angesetzt ist. Dann kommt es nur noch darauf an, wer das Dreier-Feld anführt. Es reicht in diesem Fall die einfache Mehrheit (auch unter 50 Prozent), um Bürgermeister zu werden. Bis zum 24. Januar könnten die Kandidaten den Rückzug aus der Wahl erklären. Neue Anwärter dürfen allerdings nicht einsteigen. Der Sieger soll am 1. April seinen Dienst im Rathaus aufnehmen.

Von Olaf Krenz