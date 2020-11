Regis fordert vom Jugendknast Feuerwehr-Geld und weniger Lärm

Regis-Breitingen

Das friedliche Nebeneinander zwischen der Jugendstrafvollzugsanstalt (JSA) und der Stadt Regis-Breitingen ist getrübt. Was nicht mit persönlichen Verstimmungen zwischen Verantwortlichen vor Ort, sondern zwei konkreten Problemen zu tun hat. Neben dem Lärmpegel, den Anwohner schon seit Jahren mal mehr, mal weniger beklagen, geht es jetzt ums Geld. Sind doch Einsätze der Feuerwehr, die wegen Zellenbränden anrückte, nicht bezahlt worden. Während an einer Lösung für den Krach erneut gearbeitet wird, liegen die Rechnungen vorerst auf Eis.

Plötzlich Zahlung für Feuerwehr-Einsätze abgelehnt

Wenn die Brandschützer in der Vergangenheit ab und zu zum Jugendknast gerufen worden waren, hatte es im Nachgang keine Schwierigkeiten mit der Bezahlung der Kostenbescheide gegeben. Allerdings häuften sich die Löscheinsätze inzwischen. Sieben waren es 2019, bis Ende Mai dieses Jahres kamen vier hinzu; seitdem gab es keine Alarmierung mehr. Doch für zweimaliges Anrücken der Feuerwehrleute lehnte es die JSA ab, die Ausgaben zu tragen – auf Geheiß des Ministeriums. Die Stadt möge sich das Geld doch von den Verursachern zurückholen: Häftlingen, die Materialien in ihren Zellen angezündet hatten.

Anzeige

Die Feuerwehr ist zur Brandlöschung an der Jugendstrafvollzugsanstalt Regis-Breitingen angerückt. Quelle: Einsatzfahrten Leipzig

Schreiben an Ministerium – dann Rechtsaufsicht eingeschaltet

Was Bürgermeister Jörg Zetzsche (Freie Wähler) nicht einfach hinnahm. „Gegen einen solchen Kostenbescheid hat doch ein Widerspruch keine aufschiebende Wirkung. Da muss gezahlt werden.“ Allerdings sah das die „Gegenseite“ anders. Zetzsches Schreiben an Justizministerin Katja Meier ( Bündnis 90/Die Grünen) brachte nicht den gewünschten Erfolg. Da half es auch nichts, den CDU-Bundestagsabgeordneten Georg-Ludwig von Breitenbuch einzuschalten. Darauf legte Zetzsche das Verfahren zur Klärung beim Landratsamt als Rechtsaufsichtsbehörde der Stadt vor. „Wir sind gehalten, die Gebühren zu erheben, wenn die Feuerwehr bei schuldhafter Verursachung Einsätze hat.“

Zwei Treffen zum Lärmproblem

Offensichtlich mehr Aufmerksamkeit in Dresden fand das Regiser Schreiben in Bezug auf die Lärmproblematik. Mit einem Ministeriumsvertreter fand eine Begehung auf dem JSA-Gelände und in einem Hafthaus statt, nachdem zuvor schon Zetzsche und Anstaltsleiter Uwe Hinz miteinander gesprochen hatten. Der Bürgermeister schilderte nicht nur plastisch, dass ihn Einwohner bei seinem „ Wahlkampf von Tür zu Tür“ immer wieder auf die Ruhestörungen der Häftlinge hingewiesen hatten. Er legte auch Zahlen vor.

Mehrheit bei Umfrage: Lärm ist stärker geworden

Eine Zunahme des Krachs hatten im Sommer bei seiner Umfrage per Listen in den Hauseingängen des Wohngebiets „Kuchenstück“ an der Deutzener Straße – kaum 350 Meter von ersten Gefängnisblock entfernt – 32 von 36 Teilnehmer (89 Prozent) bestätigt, im Bereich „Am Wäldchen“ (Neu-Heuersdorf) immerhin knapp die Hälfte der 19 Mitwirkenden. Selbst im Regiser Zentrum, etwa einen Kilometer Luftlinie weg, sind die Rufe und das Geschrei zu hören. Vereinbart wurden deshalb Lärmmessungen. Eine habe wohl schon stattgefunden, ohne dass er das Ergebnis kenne, so Zetzsche.

An den Hafthäusern laufen Versuche mit Fensterverblendungen, um die Lärmbeeinträchtigungen für die Umgebung zu senken (Symbolfoto). Quelle: Jens Paul Taubert

Versuche mit Lärmeindämmung im Jugendknast

Unterdessen werden in der JSA entsprechende Fensterverblendungen erprobt, sagt Leiter Hinz. Wenn die sich bewähren, sollen sie in Größenordnungen eingesetzt werden, nicht nur an den Außenseiten der Gefängnisanlage. In den Vorjahren seien schon drei Modelle von Plexiglasscheiben getestet worden, die aber Beschädigungen nicht so gut standhielten. Jetzt erwartet er mehr Widerstandsfähigkeit. Allerdings müsse auch beachtet werden, dass zusätzliche Vergitterungen und Verblendungen Auswirkungen aufs Zellenklima haben.

Ruhiger Winter? Lösung für danach erhofft

Derzeit dürfte der Lärmpegel etwas zurückgegangen sein, ist Hinz sicher, „weil es kälter wird“. Da seien die Fenster länger geschlossen. „Sicherlich ist das Ganze im Sommer, in den wärmeren Monaten, ein größeres Problem.“ Bis zum Frühjahr, hofft er, eine Lösung präsentieren zu können.

Lesen Sie auch

Von Olaf Krenz