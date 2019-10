Regis schließt städtischen Teil des Friedhofs

Regis-Breitingen

Nach Jahren der Diskussion ist jetzt eine Entscheidung zum Friedhof Regis gefallen: Der Stadtrat hat die Schließung für den unteren städtischen Teil zum Jahresende beschlossen. Demnach wird es in diesem Bereich ab 2020 keine neuen Bestattungen mehr geben, fasst Bürgermeister Wolfram Lenk ( Die Linke) zusammen. Die Nutzungsrechte hier werden nicht verlängert. Auswirkungen auf das obere Areal, das kircheneigen ist, hat das nicht: Dort bleibt die Friedhofsnutzung, wie sie bisher war.

Der städtische Teil des Friedhofs Regis ist dünn belegt. Er wird zum Jahresende geschlossen. Quelle: Olaf Krenz

Friedhofsunterhaltungsgebühr lag zuletzt bei 52 Euro

Das diffizile Thema schwelt schon seit Längerem im Pleißestädtchen. Als 2014 die Kommune, die alle drei Friedhöfe Regis, Breitingen und Ramsdorfverwaltet, die jährliche Friedhofsunterhaltungsgebühr auf 52 Euro angehoben hatte, den wohl höchsten Wert der Region, hatte sich Empörung unter den Nutzern geregt. Dennoch harrte die Problematik weiter einer Lösung.

Die konnte sicherlich von Beginn an nur auf eine Verkleinerung hinauslaufen, um die Kosten für die allgemeine Pflege der Bereiche zu verringern, die auf alle Nutzer umgelegt werden. Vor allem in Regis ist eine recht übersichtliche Belegung deutlich zu sehen: wenige Grabstätten auf größeren Flächen – „sehr dünn geworden“, sagte Lenk.

Die Verringerung des Gesamtgeländes war schon 2015 ernsthaft erwogen, allerdings nicht wirklich angepackt worden. Erst jetzt rangen sich die Stadtverwaltung zu diesem Vorschlag und der Stadtrat zu diesem mehrheitlichen Beschluss durch.

Grabanlagen im unteren Teil müssen nicht beräumt werden

Was aber nicht bedeutet, dass die Grabanlagen im unteren Teil beräumt werden müssen. „Wir lassen sie normal auslaufen, das heißt, die vereinbarte Ruhezeit wird eingehalten“, meinte Bürgermeister Lenk. So lange bleiben die Friedhofsbedingungen erhalten. Eventuell sei zu überlegen, ob eine Umbettung in den oberen Teil ermöglicht wird, wenn neue Urnen in ein vorhandenes Grab nachgelegt werden sollen, wie es die Nutzer vielleicht ursprünglich vorgesehen hatten. Generell können im kirchlichen Bereich, der reichlich Platz bietet, Bestattungen und Beisetzungen unabhängig der Religionszugehörigkeit erfolgen.

Der kirchliche, obere Teil des Friedhofs Regis hat reichlich freie Fläche zu bieten. Quelle: Olaf Krenz

Die Bewirtschaftung hier wie dort soll dann kompakter und effektiver werden. Das städtische Areal des Regiser Friedhofs wird künftig parkähnlich umgestaltet, so Lenk. Dadurch können die Kosten der öffentlichen Grünpflege zugeschlagen werden, was die Friedhofsunterhaltungsgebühr entlastet.

Von Olaf Krenz