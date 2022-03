Regis spendet Feuerwehrausrüstung für die Ukraine

Regis-Breitingen

Die Freiwillige Feuerwehr Regis-Breitingen beteiligt sich mit einer größeren Spende von Ausrüstungsgegenständen an der Hilfe für die von Russland überfallene Ukraine. Die Aktion geht auf Mirko Friedel zurück. Der Landwirt aus Deutzen ist selbst Mitglied der Brandschützer im Pleißestädtchen. Er hat Kontakt zu einem Landwirt, der in der Ukraine tätig ist und der wisse, was konkret benötigt wird.

Dazu gehören Ausrüstungen für den Zivilschutz. Beispielsweise auch, um Brände zu löschen, die bei dem Beschuss entstanden sind. Friedel fragte daher bei seinen Kameraden von der Feuerwehr um Unterstützung nach.

Sammeltransport in Richtung Ukraine

Zu einem umfangreicheren Hilfstransport tragen die Brandschützer von der Pleiße nun unter anderem mit 15 Feuerwehrhelmen, 15 Jacken und sieben Einsatzhosen bei. Hinzu kommen Decken und ein Paar Stiefel. Mirko Friedel bringt die Ausrüstungsteile selbst zu einer Sammelstelle nach Schildau.

Der Transport an die ukrainische Grenze soll per Spedition am Wochenende starten. Der Bürgermeister von Regis-Breitingen, Jörg Zetzsche (Freie Wähler), so war von den Floriansjüngern zu hören, will das Unternehmen, das den Transport übernimmt, mit einer persönlichen Geldspende für den Kraftstoff unterstützen.

