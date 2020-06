Regiser Arzt und Stadtrat Frank Becker wird 80

Regis-Breitingen

Ein schöner Familienausflug übers Wochenende zu einem Weingut in Freyburg an der Unstrut sollte es sein. Der fällt ebenso aus wie zuvor der Madeira-Urlaub im April und danach die Flussfahrt von Moskau nach St. Petersburg im September. Corona stoppt die langfristigen Reisevorhaben von Frank Becker ebenso wie die Planungen für den 80. Geburtstag des langjährigen Arztes und Stadtrates in Regis-Breitingen. „Dann müssen wir die Feiern nachholen“, bleibt er gelassen. Feiern wohlgemerkt – nicht nur für die Familie, ebenso für den Ärztestammtisch, die Kegelbrüder...

Allgemeinmediziner über Corona und die Einschränkungen

Tja, Corona. Becker selbst hielt sich in den ersten Monaten stark zurück. „Ich bin nur mal zum Einkaufen raus, hab auch die Stadtratssitzungen nicht besucht. Ich gehöre zur Risikogruppe.“ Zur Gefährlichkeit des Virus sagt er, obwohl Arzt, nichts. „Ich bin auf dem Gebiet kein Fachmann.“ Anfangs habe er zum schwedischen Weg tendiert: den Menschen Eigenverantwortung zugestehen. „Aber ob das bei uns geklappt hätte? Und dort gibt es nun vergleichsweise mehr Tote.“

Inzwischen findet er gut, dass die eingeschlagene Richtung der Entscheidungen weitgehend gehalten wurde. „Abstand und Maske sind richtig.“ Es müsse aber noch geforscht werden. „Wir wissen viel zu wenig. Wie viele hatten und haben Covid-19, warum geht die Anzahl so zurück?“ Dass sich der Schaden für die Wirtschaft noch stärker zeigen wird, glaubt er auch.

In den ersten Corona-Monaten ist Frank Becker meist zu Hause geblieben. Quelle: Olaf Krenz

Aus Berlin über Leipzig nach Regis-Breitingen

Geboren wurde Frank Becker am 12. Juni 1940 in Berlin. In Leipzig studierte er Medizin, 1966 absolvierte er das Staatsexamen und promovierte. Nach dem Krankenhaus Schkeuditz arbeitete er im Haftkrankenhaus der Messestadt, ehe er ins Gefängnis Regis-Breitingen, damals ein Straflager für vermeintliche Arbeitsverweigerer und Asoziale, versetzt wurde.

Nach einer Weile war der Doktor und Facharzt für Innere Medizin das Pendeln aus Leipzig leid. „1974 zog ich ins neu gebaute Haus in Regis.“ Fünf Jahre später kam der Rauswurf aus dem Knast. „Wegen Aufmüpfigkeit“, so Becker. Was aber die Behörden nicht so stark störte, denn er wurde Chef des Kreishygieneamtes. Dort war aber auch nach drei Jahren Schluss. „Ich habe abgelehnt, einen Bericht über die Wasserqualität zu fälschen.“

Von der Poliklinik übers Hygieneamt in die eigene Praxis

Der Neuanfang gelang in der Poliklinik des Pleißestädtchens, als einfacher Arzt. Später wurde er Leiter der Inneren Abteilung, dann kommissarischer Chefarzt und Leiter des gesamten Hauses mit 120 Mitarbeitern, inklusive Außenstellen. Als er den Posten dauerhaft haben wollte, erzählt er, wurde ihm erneut das Kreishygieneamt angeboten – und er kehrte 1987 dorthin zurück.

Zweimal pro Woche arbeitete er zudem als Allgemeinmediziner in Regis. „Da hatte ich schon rund 600 Patienten. Das half mir, als ich 1991 meine eigene Praxis in der Gemeindeschwesternstation neben dem Kino eröffnete.“ Zuvor war er in der Stichwahl als Chef des neuen Kreisgesundheitsamtes unterlegen gewesen. 1994 erfolgte der Umzug in Räume über der Sparkasse, wo er die Praxis dann 2006 an Nachfolger Dr. Mariusz Kubik übergab.

Frank Becker (v. l.) als Stellvertretender Vorsitzender im Sportverein Regis-Breitingen, mit Schatzmeisterin Kathleen Uhlemann, Jugendwart Martin Pohlers und Vereinschef Werner Heiche. Quelle: Udo Zagrodnik

Die Familie und die Hobbys

Geheiratet hatte Becker 1960. Ein Sohn und eine Tochter haben dem Paar fünf Enkel und bisher zwei Urenkel beschert. Acht Tage vorm 80. Geburtstag wäre diamantene Hochzeit gewesen. Doch Beckers Frau starb vor drei Jahren. Er hatte sie lange gepflegt, auch mit Unterstützung, bis es aufgrund einer eigenen Erkrankung nicht mehr ging, sodass sie im Heim betreut worden war. Inzwischen gibt es eine neue Partnerin. „Allein sein ist nicht schön“, sagt er.

Wobei er neben der umfangreichen beruflichen Arbeit immer Hobbys hatte. Er war Funktionär im Ringer-Bezirksverband, spielte Volleyball und leitete diese Sportgruppe. Einige Jahre züchtete er zudem Kaninchen. „Mit meinen Weißen Wienern habe ich 1986 den Staatspreis der DDR gewonnen.“ Jetzt kegelt er immer noch, ist da Chef eines Freizeitclubs und der ganzen Abteilung – und inzwischen auch noch Stellvertretender Vorsitzender im Gesamtverein.

Frank Becker (hinten, M.) mit seinen Kegelbrüdern, die 2018 das 65-jährige Bestehen ihres Freizeitclubs gefeiert haben. Quelle: Udo Zagrodnik

Die ehrenamtliche Arbeit in Kreistag und Stadtrat

Mit der Wende engagierte er sich ab 1990 auch lokalpolitisch, zunächst beim Runden Tisch. Er trat in die FDP ein, wirkte bis 1994 und noch mal von 2000 bis 2004 im Kreistag, war von 1994 bis 2009 Stadtrat. Die Wiederwahl misslang, „weil ich als Vorsitzender des Wasserverbandes ZBL nicht die angekündigte Rückzahlung der Anschlussbeiträge durchsetzen konnte“, ist er sicher. Seit dem Vorjahr jedoch gehört er dem Regiser Kommunalparlament wieder an. Und die nächste Wahl 2024? „Dann bin ich 84. Man soll nie nie sagen.“

Das Genießen des Rentnerdaseins

Trotzdem sind die Tage des Jubilars längst ruhiger geworden. Seit 14 Jahren Rentner, genießt und versorgt er sein Blumenmeer auf der dreigeteilten Terrasse und im Garten, sieht fern, liest die LVZ und löst deren Rätsel. „Ich arbeite aber auch am Computer und spiele dort gern, teils bis nach Mitternacht.“ Und er reist viel. In der nächsten Woche soll es nach München und Garmisch gehen und zum 25. Mal nach Grainau. Und da Russland zum Sommerende nicht klappt, gibt es eben Ersatz in Österreich.

Von Olaf Krenz