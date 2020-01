Regiser Bürgermeister: Trio nimmt neu Anlauf

Regis-Breitingen

Einmal ist keinmal: Also steht Regis-Breitingen ein zweiter Gang an die Bürgermeisterwahl-Urne bevor. Die 50-Prozent-Hürde konnte am Sonntag keiner aus dem Bewerbertrio überspringen, sodass es keinen Wahlsieger gibt. Offensichtlich wollen es alle erneut wissen. Sowohl Wolfram Lenk ( Die Linke, 40,67 Prozent) als auch Jörg Zetzsche (Freie Wähler, 32,93 Prozent) treten nach Ankündigungen vom Montag am 2. Februar wieder an. Und Karsten Jockisch ( CDU, 26,40 Prozent) will das Feld niemandem sang- und klanglos überlassen.

Geringer Abstand bei der Stimmenzahl

Knapp acht Prozentpunkte liegen zwischen dem Ersten und dem Zweiten. Das klingt nach viel, bedeutet jedoch nur eine Differenz von 134 Stimmen. Ist doch die mögliche Gesamtzahl in Regis-Breitingen vergleichsweise gering. Insgesamt gingen lediglich 1731 Stimmzettel in die Auszählung ein; 13 waren ungültig. Dabei hätten nach aktualisiertem Stand immerhin 3262 Bürger wählen dürfen.

Abschneiden des Trios in den Wahllokalen

Möglich war das in vier Wahllokalen sowie per Briefwahl. Das klarste Ergebnis stammt aus der Sporthalle. Dort im Neubaugebiet, wo er wohnt, sammelte Amtsinhaber Lenk mehr als doppelt so viele Stimmen wie der erste Verfolger ein. Zudem lag er, wenn auch wesentlich enger, in der Oberschule und bei der Briefwahl vorn. Zetzsche war der Beste im Ortsteile-Lokal Ramsdorf und dreimal Zweiter. Jockisch entschied die „Wertung“ in der Bibliothek hauchzart für sich.

Bewerber Zetzsche: Wahlkampf für neuen Anlauf

Am kämpferischsten gibt sich Zetzsche (570 Stimmen). „Mir haben viele gratuliert, für die – wie für mich – außer Frage steht, wieder zu kandidieren. Und wir Freien Wähler wollen in diesen knapp zwei Wochen noch Wahlkampf machen“, sagte er. Seine Plakate sollen aktuelle Aufkleber erhalten, Infostände am Einkaufsmarkt sind vorgesehen. Zudem plant er ein Gespräch mit Jockisch: zur Einigung auf einen, dann stärkeren Herausforderer, der er sein will. Auf jeden Fall hofft er auf einen Ruck bei der Wahlbeteiligung: „Die Wähler haben es in der Hand, ob das Ergebnis so bleibt.“

Jörg Zetzsche, Kandidat der Freien Wähler. Quelle: Fotodesign Gahntz

Amtsinhaber Lenk will Ortsteile-Ergebnis verbessern

Lenk (704 Stimmen) rechnet nicht damit, dass einer aufgibt. „Wenn das Ergebnis nicht so ist, wie erhofft, wird das wohl eher Ansporn sein.“ Etwas Sorgen macht dem Amtsinhaber sein Abschneiden bei den Ortsteilen in Ramsdorf, wo er Dritter wurde. „Da muss ich sehen, wie ich das verbessern kann.“ Welche Aktivitäten er bis zum neuen Wahltermin unternimmt, überlegt er noch. „Vielleicht gibt es eine Sprechstunde in den Dörfern.“

Amtsinhaber Wolfram Lenk (Die Linke) tritt in Regis-Breitingen am 19. Januar 2020 erneut zur Bürgermeisterwahl an. Quelle: Fotodesign Gahntz

Kandidat Jockisch setzt auf Personenwahl

Geschluckt hatte Jockisch (457 Stimmen) am Sonntagabend. „Klar hatte ich mir mehr Zuspruch erhofft. Und die Wahlbeteiligung ist mit 53,5 Prozent erschreckend.“ Es scheine, als ob das Interesse vieler Leute an den brennenden Problemen der Stadt und ihrer Ortsteile nicht da ist. Dass er, wie er gehört habe, wegen seines Partei-Logos nicht gewählt wurde, verstehe er nicht. „Es geht doch um eine Personenwahl und vor allem um Regis, nicht um die vielleicht falsche Partei.“ Er wolle das Bestmögliches draus machen. Auch er könne sich ein Gespräch mit Zetzsche vorstellen, sieht jedoch sich fachlich vorn.

Karsten Jockisch, Bewerber der CDU. Quelle: Falk Opelt

Von Olaf Krenz