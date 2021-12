Regiser Bürgermeister ordnet sparsamen Haushalt-Entwurf ein

Regis-Breitingen

Die finanzielle Lage der Stadt Regis-Breitingen sei nicht so schlecht, wie es nach einem Bericht über die erste Lesung des Haushaltes im Stadtrat den Anschein habe. Das sagte Bürgermeister Jörg Zetzsche (Freie Wähler) der Leipziger Volkszeitung.

„Dass wir nicht alles umsetzen, was mal geplant war, hat nichts damit zu tun, dass wir über keine finanziellen Reserven verfügen“, erklärte der Bürgermeister und betonte: „Wir leben nur nicht über unsere Verhältnisse. Das ist ein Unterschied.“

Was sich im Haushaltsjahr, für das der Plan aufgestellt werde – in dem Fall das Jahr 2022 – nicht aus den geplanten Einnahmen realisieren lasse, müsse auf den Prüfstand gestellt werden. Das sei so üblich. Kein Bürger solle glauben, dass Regis-Breitingen die weiße Fahne raushängen müsse. „Dem ist nicht so“. Versichert der Bürgermeister.

