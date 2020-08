Regiser Familie über den Ärger mit dem Bornaer Sozialamt

Borna/Grimma/Markkleeberg

Wenn Kathrin Hanke Post vom Sozialamt bekommt, wird es kompliziert. War das nun ein offizieller Bescheid oder ein informelles Schreiben? Eine Nachforderung an Unterlagen oder eine Ablehnung? Das Ringen um jeden Euro für das persönliche Budget ihres Sohnes David hat die Regiserin unsicher und mürbe gemacht. Das Sozialamt als dein Freund und Helfer? „Im Gegenteil, wir stehen uns als Widersacher gegenüber. Man spürt hauptsächlich Abwehr, dabei würde ich so gerne partnerschaftlich mit ihnen zusammenarbeiten.“

Selbstbestimmtes und würdevolles Leben

David Hanke ist seit seiner Geburt schwerstbehindert, aufgrund einer spastischen Tetraparese sitzt er im Rollstuhl. Für alle Dinge des täglichen Lebens benötigt der 29-Jährige Unterstützung, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Das persönliche Budget ermöglicht ihm, ein selbstbestimmtes, mobiles und erfülltes Leben zu führen, nach seinen eigenen Wünschen, Bedürfnissen und Möglichkeiten. Im Jahr 2001 wurde diese Leistung im Neunten Sozialgesetzbuch festgeschrieben, seit Anfang 2008 besteht darauf ein Rechtsanspruch.

Was ist das persönliche Budget? Der Anspruch auf ein persönliches Budget beruht auf den Regelungen des Sozialgesetzbuch IX, in dem die Rechte auf Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung definiert sind. Dieses Gesetz ist zum 1. Januar 2020 in Kraft getreten und bündelt die in der Vergangenheit in verschiedenen Einzelgesetzen festgelegten Ansprüche der Menschen mit Behinderung. Das persönliche Budget kann auf Antrag bewilligt werden, um den Leistungsberechtigten in eigener Verantwortung ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Es handelt sich hierbei um eine Sozialleistung, die einzig der Ermöglichung der Teilhabe dient. Diese Leistungen der Eingliederungshilfe stehen eigenständig neben anderen Sozialleistungen wie der Grundsicherung, Wohngeld und ähnlichem. Kurz: Mit dem persönlichen Budget sollen die Leistungen der Förderung, Betreuung, Beteiligung, Assistenz und Pflege bezahlt werden, die ein Mensch mit Behinderung benötigt. Alle Leistungen zur Teilhabe oder Eingliederung können – unabhängig vom Kostenträger – als persönliches Budget in Anspruch genommen werden. Das sind zum Beispiel Leistungen der Renten- und Unfallversicherungskassen, der Kranken- und Pflegekassen, des Integrationsamtes wie begleitende Hilfe im Arbeitsleben (Arbeitsassistenz, Kraftfahrzeughilfe) oder Sozialamtes. Es wird monatlich gezahlt.

Persönliches Budget eingeklagt – und gewonnen

Familie Hanke beantragte das persönliche Budget 2009 – und erhielt eine Ablehnung. So etwas gebe es im Landkreis Leipzig nicht, hieß es damals. „Klar, es geht um viel Geld, fast 9000 Euro im Monat“, zeigten die Regiser Verständnis bis zu einem gewissen Grad. „Aber die Augen zu schließen und zu behaupten, das gibt es bei uns nicht, ist keine Lösung.“ Kathrin und ihr Mann Andreas Hanke entschieden sich für den langen Weg einer Klage, inklusive Gutachten, Gegengutachten und zermürbendem Warten. 2014 urteilte das Leipziger Sozialgericht zugunsten der Familie.

Freiheit in der eigenen kleinen Wohnung

Das persönliche Budget ermöglicht David, in seiner eigenen kleinen Wohnung in Markkleeberg zu leben. „Es bedeutet für mich Freiheit“, sagt der junge Mann und wirkt dabei zufrieden und glücklich. Seine Arbeit in der Werkstatt des Christlichen Sozialwerkes Leipzig, die Besuche von Fußballspielen seines Lieblingsclubs RB Leipzig, die Tätigkeit beim freien Sender „Radio Blau“, das Treffen mit Freunden, Kino- und Diskobesuche – all das gehört für ihn zu einem selbstbestimmten Leben dazu.

David lebt in seiner eigenen kleinen Wohnung in Markkleeberg. Dank der Assistenz führt der 29-Jährige ein selbstbestimmtes und mobiles Leben, er arbeitet in einer Werkstatt des Christlichen Sozialwerkes, liebt Kino- und Stadionbesuche und ist beim Freien Radio Blau in Leipzig tätig. Quelle: Jens Paul Taubert

Assistenten leben wie ein Au pair in der Wohnung

Sieben Assistentinnen und Assistenten teilen sich derzeit in Davids Pflege und Unterstützung in allen Dingen des täglichen Lebens, Sonn- und Feiertagszuschläge gibt es für sie nicht. Sie leben gemeinsam mit ihm in seiner Wohnung und sind Tag und Nacht für den jungen Mann da, kümmern sich um seinen Haushalt, Essen und Körperhygiene bis hin zur Freizeitgestaltung und Behördengängen. So, wie es in der Zielvereinbarung festgeschrieben ist, die jedes Jahr neu formuliert und vom Sozialamt bestätigt werden muss. „Und das alles für einen Mindestbruttolohn von 9.35 Euro in der Stunde“, ärgert sich Kathrin Hanke über den niedrigen Stundensatz. „Damit wird es immer schwieriger, neue Assistenten zu finden, wenn mal einer ausfällt.“ Auf manche Stellenausschreibung kommt nicht eine einzige Bewerbung.

Menschen mit Behinderung als Bittsteller

Andere Sozialämter zahlen deutlich mehr, zwischen 12,50 Euro ( Meißen) und 14 Euro ( Leipzig), berichtet Jörg Seliger vom Muldentaler Assistenzverein. Er erledigt die Abrechnung für etwa 80 Assistentinnen und Assistenten im Landkreis Leipzig und bezeichnet die Zusammenarbeit mit dem Sozialamt als „schwierig und das ist noch gelinde formuliert“. Es werde versucht, den Menschen mit Behinderung Steine in den Weg zu legen und sie als Bittsteller hinzustellen. Anträge auf persönliche Budgets würden beim ersten Mal prinzipiell abgelehnt. Beim zweiten oder dritten Antrag würden dann Unterlagen gefordert und Fragen gestellt, die auf keiner Rechtsgrundlage beruhen, beschreibt er die gängige Praxis. „Eine 62-jährige Betroffene wurde zum Beispiel gefragt: ,Warum haben Sie in den letzten fünf Jahren so oft den Pflegedienst gewechselt?` Ich frage mich, was hat diese Information mit der Sache zu tun?“

In Markkleeberg fühlt sich David Hanke pudelwohl. Mit seinen Assistenten unternimmt der 29-Jährige gerne kleine Ausflüge. Quelle: Jens Paul Taubert

Schlechte Erfahrungen mit dem Sozialamt

Es gibt nicht wenige Familien, die vor den behördlichen Schreiben kapitulieren und sich in ihrer Verzweiflung an den Assistenzverein wenden. „Viele verkraften das einfach nicht“, sagt Jörg Seliger, „ich habe das Gefühl, man will die Menschen bewusst mürbe machen.“ Die Zusammenarbeit mit dem Sozialamt sei immer schlimmer geworden, das Landratsamt bewege sich keinen Millimeter auf die Menschen zu, beharre stur auf seinen Forderungen. Eine Praxis, die auch Sarah Lenz von der Ergänzenden Unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB) in Grimma kennt: „Die Menschen, die zu uns kommen, haben oft schlechte Erfahrungen mit dem Sozialamt gemacht. Entweder ihre Anträge werden abgelehnt oder die Kosten soweit gedrückt, dass kein vernünftiges Arbeiten mehr möglich ist.“

Assistenz kostet doppelt soviel wie ein Heimaufenthalt

Dass es ums Geld geht, ist allen Beteiligten klar, um viel Geld sogar. Eine Unterbringung im Heim schlägt monatlich mit 4000 bis 5000 Euro zu Buche, die Assistenz im Arbeitgebermodell kostet teilweise mehr als das Doppelte, zwischen 8000 und 13 000 Euro. „Aber man muss bedenken, die Menschen gönnen sich damit keinen Luxusurlaub auf Mallorca, sondern sie bezahlen Arbeitnehmer, die wiederum Steuern und SV-Beiträge zahlen“, erklärt Jörg Seliger.

Eine Bornaerin musste aus der Wohnung raus

Für eine 62-jährige Frau aus Borna führte dieser Kostendruck jetzt zu einer schmerzlichen Veränderung. Sie musste ihre Wohnung verlassen und lebt nun in einem Heim, schildert Sarah Lenz den Fall. Aufgrund ihrer fortgeschrittenen Muskelerkrankung benötigte die Frau rund um die Uhr Pflege und Unterstützung. Dreimal täglich kam der Pflegedienst, doch wegen ihres umfangreichen Hilfebedarfs kündigte dieser und kein anderer wollte die Pflege übernehmen. Um ihren Alltag weiter zu bewerkstelligen, beantragte die Bornaerin das persönliche Budget. Doch die Mühlen mahlen langsam und die 62-Jährige musste in ein Heim, weil ihre Versorgung zu Hause nicht mehr sichergestellt war. „Nachdem sie jahrelang selbstbestimmt zu Hause gelebt hat, empfindet sie im Heim kein würdevolles Leben mehr für sich“, sagt die Beraterin in Grimma. Sie sitze den ganzen Tag in ihrem Zimmer und werde nur zum Essen mal rausgeholt.

Polnischen Pflegedienst empfohlen

Auch Kathrin Hanke hat den Eindruck, „dass das Sozialamt mit aller Macht versucht, Menschen mit Behinderung in ein Heim zu stecken. Einfach, um Kosten zu sparen.“ Dabei habe jeder das Recht, so zu leben, wie er es möchte. Sagt auch der Gesetzgeber. Befremdlich war ihr zudem die Empfehlung, einen preiswerteren Vermittler polnischer Betreuungskräfte zu engagieren. „Ich habe mich tatsächlich etwas näher damit befasst“, erzählt Davids Mutter, „aber das kommt für uns überhaupt nicht in Frage. Nach dem Modell würden die Betreuungskräfte acht Stunden bezahlt bekommen, aber 24 Stunden arbeiten. Das kann ich nicht unterstützen.“

Landkreis: 649 000 Euro für Assistenzleistungen

Im Landkreis Leipzig nutzen derzeit 13 Menschen mit Behinderung das persönliche Budget für Assistenzleistungen, informiert Brigitte Laux, Sprecherin des Landratsamtes Landkreis Leipzig. Hier reiche die monatliche Bandbreite von 560 Euro für Freizeitassistenz bis zu 10 000 Euro für eine 24-Stunden-Assistenz. Das Sozialamt finanziere damit jährlich etwa 649 000 Euro für Assistenzleistungen. Die Empfehlung, einen polnischen Pflegedienst oder Betreuer zu engagieren, sei nicht gängige Praxis, aber realistisch, so Brigitte Laux weiter. Auch andere Pflegebedürftige in Privathaushalten würden darauf zurückgreifen.

