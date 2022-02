Regiser Feuerwehr beseitigt Ölspur im Bergmannsring

Regis-Breitingen

Die Feuerwehr Regis-Breitingen ist am frühen Sonntagabend in den Bergmannsring zu einer Ölspur gerufen worden. Gegen 17.45 Uhr alarmiert, fanden die Kameraden eine längere Lache von 50 mal zwei Meter auf der Straße von der Freilichtbühne bis in den Kreuzungsbereich mit der Goethestraße vor.

Die Ölspur wurde mittels Absodan- und Bioversal-Bindemittel gebunden, informierte Wehrsprecher Marvin Timmler. Anschließend reinigten die Akteure die Fahrbahn mit Wasser. Der Bergmannsring musste in diesem Bereich voll gesperrt werden. 

Es waren zwölf Brandschützer mit drei Fahrzeugen ausgerückt. Sie waren etwa eine Dreiviertelstunde beschäftigt. Es war beim dritten Einsatz in diesem Jahr die dritte technische Hilfeleistung. Ein Verursacher konnte nicht festgestellt werden.

Die Feuerwehr Regis-Breitingen hat am frühen Abend einer Ölspur im Bergmannsring beseitigt. Quelle: Feuerwehr Regis-Breitingen/Marvin Timmler

