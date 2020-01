Regiser Feuerwehr rückt im Vorjahr zu 74 Einsätzen aus

Regis-Breitingen

Nach dem Führungswechsel vor zehn Monaten hat die Freiwillige Feuerwehr Regis-Breitingen eine neue Struktur erhalten. Bei der Jahreshauptversammlung berichtete der neue Ortswehrleiter Richard Arndt, dass die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt wurden, teilt der PR-Verantwortliche Marvin Timmler mit. Dies konnte über die Erstellung verschiedener Arbeitsbereiche realisiert werden, für die Verantwortliche gewonnen und benannt wurden. Das funktioniere gut. Den Zusammenhalt unter den Kameradinnen und Kameraden erwähnte Arndt als positiv.

Regiser Brandschützer zu 74 Einsätzen alarmiert

Aktuell hat die Ortswehr, die mit den Ramsdorfer Floriansjüngern die Stadtfeuerwehr Regis-Breitingen bildet, 74 Mitglieder. Die 34 aktiven Brandschützer darunter absolvierten im vergangenen Jahr 74 Einsätze, so Arndt. Dabei rückten die Kameraden 51-mal ins Stadtgebiet sowie in die Ortsteile Ramsdorf, Hagenest und Wildenhain aus. Es waren vor allem kleinere Vorfälle abzuarbeiten.

Besonderheiten beim Ausrücken der Feuerwehr

Allerdings wurde die Wehr auch wegen drei Suiziden alarmiert. Am 21. Oktober mussten die Einsatzkräfte gleich dreimal ran: Im Anschluss an eine Übung „Wohnungsbrand“ waren sie nach einem Verkehrsunfall gefragt und löschten schließlich ein Feuer in einem Haftraum der Jugendstrafvollzugsanstalt. Ins Gefängnis wurden sie 2019 insgesamt siebenmal gerufen. Und im dritten Jahr in Folge wurde der 2. Weihnachtsfeiertag (26. Dezember) mit einem Ausrücken unterbrochen, diesmal wegen eines Unfalls.

Hinzu kamen 23 reine Einsatzleitwagen-Fahrten, bei denen das Regiser Führungsfahrzeug in anderen Kommunen Unterstützung gab. Insgesamt leisteten die Kameraden lokal und überörtlich 694 Einsatzstunden. Richard Arndt dankte seinen Aktiven für ihr Engagement sowie den 20 Mitgliedern der Alters- und Ehrenabteilung für ihren Beistand nach den Einsätzen und bei der Pflege des Gerätehauses.

Ansätze für technische Verbesserungen

Neben der Indienststellung des neuen Einsatzleitwagens, der Neubeschaffung der Pager (Funkmeldeempfänger) sowie der Aus- und Weiterbildung sprach der Ortswehrleiter auch den Zustand des Gerätehauses, der Ausrüstung und der Computertechnik an. Vieles sei in Ordnung, es gebe jedoch ebenso Kritikpunkte. Hier müssten Rathaus und Stadt in den nächsten Jahren unbedingt tätig werden. Insgesamt funktioniere die Zusammenarbeit mit der Verwaltung.

Außerdem gibt es in Regis eine Jugendfeuerwehr (acht bis 16 Jahre). Derzeit absolvieren 17 Akteure in der Regel freitags Ausbildung und Sportspiele. Sie werden von Jugendwart Frank Bytow betreut.

Ehrungen und Grußworte

Nach Beförderungen, Ehrungen und Auszeichnungen lobte Stadtwehrleiter Mario Ruß die Kameraden der Abteilung Technik und Öffentlichkeitsarbeit sowie die Ortswehrleitung mit Arndt und Michael Räßler. Bürgermeister Wolfram Lenk ( Die Linke) dankte den Feuerwehrleuten für ihren Dienst. Besonders hob er die gute Arbeit bei Einsätzen und die Nachwuchsförderung in der Jugendwehr hervor. Weitere Grußworte sprachen Dietrich Baldeweg vom Kreisfeuerwehrverband, der stellvertretende Neukieritzscher Gemeindewehrleiter Thomas Salomon.

Beförderungen und Ehrungen Beförderungen Vom Feuerwehrmann-Anwärter zu Feuerwehrmann/frau: Melanie Valente-Calado, Robin Herbert, Robby Kügler, Lukas Liebert, Vanessa Scholze. Von Feuerwehrmann/frau zu Oberfeuerwehrmann/frau: Eric Norbert Neefe-Neumann, Marvin Timmler, Laura Bienert, John Edler. Von Hauptfeuerwehrmann/frau zu Löschmeister/in: Melanie Arndt, Anthony Türpe. Vom Löschmeister zum Hauptlöschmeister: Tobias Matthes. Vom Brandmeister zum Oberbrandmeister: Michael Räßler. Ehrungen Verdienstmedaille des Kreisfeuerwehrverbandes: Peter Pfretzschner. Ehrenkreuz des Kreisfeuerwehrverbandes: Mario Ruß. Für langjährige aktive Mitgliedschaft: 10 Jahre: Anne Eilfeldt, Anna Thein. 40 Jahre: Holger Friedemann. 50 Jahre: Doris Werrmann. 60 Jahre: Gerhard Puff, Frank Sturm. Auszeichnungen Titelvergabe „Förderer der Feuerwehr“ vom Kreisfeuerwehrverband: Firma Elektro-Landmann. Für hervorragende Leistung in der Kleiderkammer: Melanie Arndt, Laura Bienert, Melanie Valente-Calado. Für ständige Unterstützung der Jugendfeuerwehr bei Zeltlagern und die Bereitstellung ihres Privat-Pkws: Anja Frommhold. Für die Arbeit als Ortswehrleiter: Richard Arndt; Reisegutschein der Kameraden für ihn und die Familie.

Von LVZ