Regis-Breitingen

Der Meeresgott Neptun gab sich am Sonnabend in Regis-Breitingen doppelt die Ehre. Mit Frank Wiesner und Ralf Heistermann standen gleich zwei Mitglieder des Handballvereins bereit, um große und kleine Leute einer zünftigen Wassertaufe zu unterziehen. Bevor die ersten Delinquenten an die Reihe kamen, richteten die beiden Wasserbewohner noch ein paar durchaus ernste Worte an die Besucher des Neptunfestes: „Ohne den Förderverein würde hier alles verkommen. Jedes Jahr rackern sich die Mitglieder ab. Deshalb würden sie sich im März und April über viele fleißige Hände freuen. Sonst wird es das alles irgendwann nicht mehr geben.“ Die beiden Sportler wissen, wovon sie reden. „Die Handballer trainieren im Sommer bei uns im Schwimmbad und sind immer unsere ersten Ansprechpartner für Arbeitseinsätze. Darüber sind wir sehr glücklich“, sagte Schwimmmeister Andreas Erlewein.

Zur Galerie Der Förderverein des Freibades Regis-Breitingen hat zum Neptunfest geladen. Bei der Taufe mit gleich zwei Meeresgöttern gibt es jede Menge Gaudi.

Im Vorjahr mehr Badegäste in Regis

Nicht ganz so perfekt lief übrigens die bald beendete Badesaison. „Wir werden in diesem Jahr wohl rund 12.000 Besucher haben, im vergangenen Jahr waren es 3.000 mehr“, sagte er. Wenig zu tun gab es in diesem Jahr für Nils Knipping. Doch bei Rettungsschwimmern ist das eine überaus positive Nachricht. „Rettungsschwimmer bin ich hier seit dem vergangenem Jahr, gemeinsam mit drei Kumpels“, meinte der 17-Jährige. Das Freibad sei damit gut aufgestellt, es gebe keinen Grund zu jammern, auch wenn ein paar Reserveleute fehlen würden. „Und die Badegäste waren meist vernünftig, wir mussten niemanden retten.“

Förderverein braucht Spenden für Wasserspielgeräte

Nicht zu übersehen war die große Spendenbox, deren Inhalt für die Finanzierung von drei großen Wasserspielgeräten genutzt werden soll. „Die sollen am neuen Kinderbecken Platz finden, dafür brauchen wir noch etwas Geld“, so Verena Naumann und Jaqueline Holzhauer vom Förderverein. Ihr Verein zählt derzeit rund 30 Mitglieder. „Davon sind aber alle mit Herzblut dabei, neue Mitglieder finden aber leider nur etwas zaghaft zu uns“, bedauern die beiden Frauen, die für den Getränkestand verantwortlich waren.

Ronny Räßler ist seit Februar 2018 Chef des Fördervereins. „Wir haben für die Finanzierung von Rutsche, Schlange und Orca gerade zwei Großspenden über 5.000 und über 2.000 Euro bekommen, und heute sammeln wir weiter. Wir brauchen insgesamt 15.000 Euro, da haben wir also noch einen langen Weg vor uns.“ Das Becken selbst werde aus Mitteln der Stadt und des Leader-Förderprogramms finanziert, und für die Figuren am Rand trommelt und sammelt der Förderverein.

Für die Kinder gibt es beim Neptunfest Spiele und Wettbewerbe. Quelle: Bert Endruszeit

Regiser Pommes schmecken am besten

Für das Kinderbecken wird es jetzt höchste Zeit. „Denn das ist schon über 40 Jahre alt“, so Räßler. Er sei sich sicher, dass viele Familien schon ungeduldig auf das neue Becken warten. Übrigens ist nicht allein der Badespaß ein Anziehungspunkt im Freibad von Regis-Breitingen. „Hier gibt es die besten Pommes weit und breit“, betonten Christine Zötzsche und Christa Olsson, die regelmäßig mit ihren Enkeln vorbeischauen.

Von Bert Endruszeit