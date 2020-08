Regiser Planschbecken nach Freigabe gleich außer Betrieb

Regis-Breitingen

Die Freude über das am Montagvormittag eingeweihte Planschbecken im Freibad Regis-Breitingen hat nur ganz kurz gehalten. Das Bassin ist gleich wieder gesperrt worden. Mitarbeiter von Pool-Spezialist WTA Vogtland aus Plauen stellten fest, dass das Wasser bei einer Filterspülung nicht in die Kanalisation abläuft. Ein Rückstau könnte aber die Filtereinsätze beschädigen und höhere Kosten verursachen, informiert Bürgermeister Jörg Zetzsche (Freie Wähler). Grund sei, dass ein neuer Zugang zur Kanalisation geschaffen wurde, für den jedoch die Pumpe auf dem Gelände des alten Wasserwerks nicht automatisch funktioniert.

Pumpe vor vier Jahren abgestellt

Die sofort beauftragte Kanalreinigungsfirma Kohl aus Borna führte eine Kamerabefahrung durch, sagt Zetzsche. Dabei sei ein Rohrbruch festgestellt worden, allerdings etwas weiter im Stadtgebiet. Der ebenfalls schnell hinzugezogene Zweckverband Wasser/Abwasser Bornaer Land (ZBL) habe nach seiner eigenen Kontrolle hingegen auf die Pumpe hingewiesen. Sie war, weil nicht mehr benutzt, vor vier Jahren abgestellt worden, habe es geheißen. Im Vorfeld, ehe der alte Kanalzugang zugeschüttet wurde, sei sie vom Verband gegenüber der Stadt nicht angesprochen worden.

Manuelle Bedienung möglich

Nun werde die Pumpe wieder benötigt. Die Funktionsprobe habe ergeben, dass sie mechanisch in Ordnung ist, aber ihre Steuerung nicht mitspielt. Da sie aber nur zu ausgewählten Zeiten für das Spülen des Filters benötigt würde, könnte ein Mitarbeiter sie bedienen, meinte der ZBL laut Bürgermeister.

Risiko bei Rückstau im Kanal

Es bleibt dann allerdings die Gefahr, dass bei großen Wassermengen in der Kanalisation, etwa aufgrund von Sturzregen, ein Rückstau in die Filtertechnik zurückschlägt. „Das können wir nicht riskieren“, so Zetzsche. Eine zeitnahe Lösung müsse her. Er hoffe auf diese noch vor dem heißen Wochenende, damit das Planschbecken wenigstens da genutzt werden kann. „Schon jetzt haben die Leute am Bauzaun gestanden und wollten zum Bassin.“

